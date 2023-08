Gabon: Koula-Moutou - Blaise Louembé lance sa campagne de proximité pour faire élire le PDG

La campagne électorale pour le compte des législatives et des locales a débuté avec enthousiasme tant chez les candidats que chez les électeurs. A Koula-Moutou, Blaise Louembé a lancé sa campagne de proximité, non seulement pour les législatives, mais surtout pour le soutien au candidat du Parti démocratique gabonais. En tant que Directeur de campagne d'Ali Bongo Ondimba, il se doit de lui apporter un maximum de voix. C'est la raison pour laquelle, dans une campagne de fourmis, de porte à porte, il s'évertue à convaincre tout un chacun d'aller aux urnes pour pouvoir porter leurs suffrages au candidat de la majorité.

Les candidats aux législatives et aux locales mettent tout en œuvre pour présenter leurs programmes et idées de manière à susciter l'intérêt et à gagner la confiance des électeurs. C'est le cas de Blaise Louembé, candidat PDG aux législatives dans le 1er arrondissement de la commune de Koula-Moutou. Avec son suppléant , ils sillonnent les quartiers, vont de porte à porte pour écouter, échanger avec les électeurs.

"Nous sommes dans une campagne générale, aussi bien pour la campagne présidentielle, que pour les campagnes législatives et locales. Mon suppléant et les têtes de listes au compte du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou, avons opté pour aller rencontrer l'électeur dans son milieu. Nous pensons qu'elle faisant, nous allons comprendre les problèmes qui se posent à lui et essayer de trouver avec cet électeur , des solutions idoines" explique t-il.

Fin stratège et pédagogue, Blaise Louembé sait écouter et surtout, apporter des solutions qui concourent au bien-être de ceux qui en bénéficient. "Nous avons opté pour aller rencontrer l'électeur pour éviter de faire de mouvements de masse, des mouvements de foule qui n'ont pas pour conséquence, un effet bénéfique pour les électeurs . Nous pensons que chaque électeur a ses préoccupations. C'est aller rencontrer l'électeur dans son milieu qui est la solution pour résoudre ses problèmes "mentionnera t-il.

Avec la fièvre électorale, la température monte pour la bonne cause, la bonne ambiance. Les candidats aux trois élections, à savoir présidentielle, législatives et locales s'activent sur le terrains à la rencontre des électeurs, chacun, déployant sa stratégie.

"Nous avons trois élections conjuguées, en tant que Directeur de campagne du Distingué Camarade Président, je me dois de lui apporter un maximum de voix. C'est la raison pour laquelle, dans une campagne de fourmis, de porte à porte, nous avons besoin de convaincre tout un chacun d'aller aux urnes pour pouvoir voter. Plus nombreux ne serons derrière le DCP, plus nombreux nous lui apporterons des voix pour la somme de la nation" fait savoir Blaise Louembé.

Encore plus que quelques jours et les voix des citoyens se feront entendre dans les urnes. Les résultats attendus vont déterminer celui qui sera le nouveau président de la République. Ces résultats vont également déterminer la composition de l'Assemblée Nationale ainsi que les dirigeants des collectivités locales.