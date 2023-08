Angola: Le ministre défend la poursuite des études sur les ressources minérales à Cuanza Sul

Porto Amboim (Angola) — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a défendu, mercredi, à Porto Amboim, la nécessité d'approfondir les études géologiques sur l'existence de ressources minérales dans la province de Cuanza Sul.

"Il y a un besoin urgent de mener des études approfondies, pour que l'on puisse parler de la possibilité d'extraire économiquement certains minerais, par exemple le fer, dont la teneur doit être supérieure à 50%", a-t-il conclu lors d'une réunion avec des membres du Gouvernorat de Cuanza Sul sur les potentialités locales.

Il a également précisé la barytine, utilisée dans l'industrie pétrolière, soulignant qu'il n'est pas nécessaire d'importer ce minerai, tel qu'il existe dans le pays.

Le ministre a souligné que le Planageo a donné certaines anomalies géophysiques, qui exposées dans les cartes géologiques, sont des outils permettant aux entreprises de travailler et de décider dans quelles zones elles ont l'intention de faire des concessions, un travail qui peut prendre entre cinq et 15 ans.

"A partir de là, il y a un besoin urgent d'une législation attrayante pour les investisseurs, pour l'exploitation des ressources minérales et pétrolières, car il y a un risque élevé de prospection, de recherche et d'exploitation", a-t-il souligné.

Ressources minérales, pétrole et gaz à Cuanza Sul

Le président du conseil d'administration de l'Institut géologique d'Angola, José Manuel, qui a parlé du "potentiel géologique et minier de la province de Cuanza Sul", a souligné que, dans le cadre du Plan géologique national (Planageo), la province possède 12 cartes géologiques à occurrences multiples.

"Au sein du Planageo, nous avons recherché l'existence d'occurrences de certains minéraux nécessitant un travail plus minutieux pouvant atteindre des gisements ou des mines", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il a été confirmé l'existence de certains minerais ferreux, manganèse, calcaire, gypse, cuivre, cobalt, barytine , nickel, pierres précieuses, or, argent et zinc, quartz, eau médicinale, plomb et baryum.

Le PCA de l'Agence nationale des ressources minérales, Jacinto Rocha, qui a parlé des concessions et des subventions dans la province de Cuanza Sul, a déclaré que 20 titres ont déjà été délivrés, dont neuf pour la prospection et 11 pour l'exploration de diamants, métaux non ferreux et métaux de base, eau médicinale, calcaire, gypse, quartz et autres.

A son tour, l'administrateur d'Endiama, Laureano Receado, a dit qu'il y a trois concessions en prospection et une en production, avec trois kilomètres carrés, qui méritent une étude plus approfondie.

« Il existe des informations préliminaires sur ces concessions. 128 diamants ont déjà été récupérés au moment de la prospection et il y a environ 31 000 carats », a-t-il souligné, ajoutant que cette information nécessite encore plus de travail pour évaluer si elle sera viable.

Il a souligné que le quartier de Quibala a un grand potentiel.

Pour sa part, le directeur de l'Institut de réglementation des dérivés du pétrole, Luís Fernandes, a souligné que les administrations municipales sont autorisées à accorder des licences pour les pompes d'alimentation en carburant jusqu'à 200 mètres cubes, les ventes de gaz et de mazout.

Luís Fernandes a informé qu'à Cuanza Sul se trouve le terminal océanique de Porto Amboim (TOPA), avec une capacité de stockage de 36 022 mètres cubes de diesel, d'essence et de kérosène, tandis que dans le domaine du gaz, il a une capacité de 224 tonnes métriques soutenu par 53 réseaux de distribution.

Jusqu'au deuxième trimestre de cette année, 40 stations-service étaient en service, sur les 53 réseaux existants à Cuanza Sul.

Au nom de la Sonangol, son administrateur Edson Pongolola, qui a parlé de "l'activité de la Sonangol à Cuanza Sul", a indiqué que l'entreprise a des travaux dans deux blocs à Cuanza Sul, mais dans le but d'augmenter l'activité de production et par conséquent le quota exploité des 10 % pour 2027.

"L'activité sismique se poursuit jusqu'à la fin de l'année et la préparation des équipes de géologie pour le forage des puits prévu pour l'année prochaine", a-t-il souligné.

Cuanza Sul, selon la source, a consommé six mille 54 tonnes métriques de carburant au deuxième trimestre, soit une réduction de 30% par rapport au premier trimestre, tandis que la consommation de gaz s'élève à 26 tonnes métriques par jour.

Pour Cuanza Sul, la Sonangol a placé 48 000 tonnes de diesel, d'essence, de kérosène et autres, jusqu'en juillet.