Tunisie: Ligue des champions | L'ESS joue gros demain à Constantine (20h00) - Mission capitale

Les joueurs de l’Étoile ont un match très important à négocier en Algérie. Et pour se donner aussi une marge d'assurance, avant la manche retour huit jours après.

A la veille de l'opposition capitale face au Chabab Constantine en marge du 1er tour de la Champions League africaine, l'heure est à l'union dans les rangs étoilés. Malgré la déception, suite à la lourde défaite en amical face au Milan AC et le saut dans l'inconnu avec Ben Younes, premier maître à bord du navire rouge et blanc, il faut rester déterminé et concentré.

L'adversité de taille dès le début des qualifications pour la phase de poule avec la Chabab Constantine (qui joue régulièrement les compétitions interclubs ces dernières années) doit pousser les Etoilés à rester mobilisés. La fin des matchs amicaux laisse place aux compétitions officielles. Contrairement à l'an passé, l'ESS n'en a pas disputé beaucoup, seulement deux, ce qui ne permet pas d'avoir une idée réelle sur l'empreinte de Ben Younes pour le moment. Mais ça ne va plus traîner longtemps , avec une série de matchs qui vont s'enchaîner de façon intense et soutenue à raison d'un à deux matchs par semaine.

Schéma de jeu inconnu

On ose espérer que l'ESS ne va pas bétonner derrière en Algérie et se contenter d'un nul en vue de la manche retour. Une alternative suicidaire et risquée qui a coûté à maintes reprises la qualification aux phases avancées par le passé. Ben Younes doit garder son esprit d'audace et aller chercher un bon résultat avec un but à l'extérieur. Un 4-4-2 à vocation offensive en comptant sur Abdelli, Chamakhi et Jaziri. Connaissant le profil de jeu porté vers l'avant de Imed Ben Younes, notamment lors de son passage à Monastir, on ose penser que l'ESS va aller chercher une victoire, même si elle paraît difficile à réaliser, vu que les clubs algériens sont durs à manier chez eux.

Pas de levée d'interdiction de recrutement

Côté coulisses, les nouvelles s'enchaînent. Mauvaise nouvelle, la levée de l'interdiction de recrutements ne s'est pas concrétisée. L'ESS ne peut pas se renforcer durant sa campagne africaine et doit se contenter de son vivier actuel, qui a les capacités pour amener de bons résultats. On apprend également que le match OB-ESS a été fixé pour le mercredi 23 août à La Marsa en raison de la suspension du stade Kemiti de Béja. Ensuite, ce sera le retour face au CSConstantine prévu le samedi 26 août 2023, au stade Olympique de Sousse.