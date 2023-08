Tunisie: ASM | Taoufik Ben Nsib réélu à la tête du club - «La Coupe de Tunisie, prochain objectif»

Aux yeux de la majorité des supporters, le choix de la continuité s'imposait. Assurant le retour de l'équipe en Ligue 1 et auparavant en Ligue 2, l'assemblée élective a reconduit, à l'unanimité, Taoufik Ben Nsib et son équipe dirigeante pour un nouveau mandat de deux ans. Le président du club a déjà fixé un objectif.

On ne change pas une équipe qui gagne. Les adhérents marsois participants à l'assemblée élective, tenue lundi soir au club de tennis de La Marsa, en ont ainsi décidé, accordant par le biais d'un vote à main levée toutes leurs voix au président sortant Taoufik Ben Nsib et son équipe dirigeante. Taoufik Ben Nsib a été donc réélu à la présidence de l'ASM pour un nouveau mandat de deux ans.

Répondant aux critiques relevées par deux supporters sur l'infrastructure sportive du club et la non-réactivité du comité des supporters, Taoufik Ben Nsib aura répliqué comme suit : «Outre les efforts consentis pour assurer l'accession en Ligue 1 la saison dernière, un objectif qui a épuisé toutes nos ressources mentales, physiques et autres, cela ne nous a pas empêchés, en étroite collaboration avec la municipalité de La Marsa, de concentrer une partie de nos efforts sur l'amélioration de l'infrastructure sportive mise à la disposition du club. Vous avez évoqué entre autres la piscine.

%

Je peux vous assurer qu'il y a eu une nette amélioration au niveau de ses équipements, mais pas que. Quant à la réactivité du comité des supporters, vous ne pouvez imaginer la pression qui pèse lourdement sur tous les membres du bureau directeur. La responsabilité au sein d'un club n'est pas un vain mot. Puis, prenons le temps de fêter l'accession lors de cette assemblée et gardons nos différends pour plus tard. », a répondu le président de l'ASM avant de rétorquer sur la prestation de l'équipe en Coupe de Tunisie la saison écoulée : « Quand nous avons accédé en Ligue 2 la saison d'avant, nous avons atteint par là même la finale de la Coupe de Tunisie et ce n'est pas rien pour un club évoluant en troisième division.

La saison dernière, notre objectif suprême était l'accession. Et comme nous n'avions pas suffisamment de ressources humaines pour concourir sur deux fronts, nous avons privilégié l'accession en Ligue 1. Cette saison, nous viserons la Coupe de Tunisie. Nous vous promettons de faire de notre mieux pour aller le plus loin possible».

Un excédent de 42 547 dinars

Lors de cette assemblée et après lecture, les rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité. Le rapport financier a indiqué que l'ASM dégage un excédent de 42 547 dinars au titre de la saison 2022-2023 pour un total de revenus de 4.143. 096 dinars. Par ailleurs, l'exercice 2022-2023 a connu une hausse de revenus de l'ordre de 904.602 dinars par rapport à la saison précédente. En contrepartie, les dépenses ont connu une hausse de l'ordre de 1.203.496 pour un total de 4.100.351 dinars.

Pour un mandat de trois à quatre ans !

Parmi les sujets débattus lors des travaux de l'assemblée, la question de la durée du mandat du bureau directeur, actuellement de deux ans, a été relevée. On penche vers la modification des règlements intérieurs du club et changer la durée du mandat accordé au bureau directeur de deux à trois, voire quatre ans. «Ce n'est qu'une assemblée élective.

En tant que président sortant candidat à sa propre succession, j'estime que ce n'est pas le moment adéquat pour voter un changement dans les règlements intérieurs du club. Mais je peux vous dire que le bureau directeur se penchera à la question plus tard et les membres de la famille élargie de l'ASM seront concertés sur la question», a promis le président de l'ASM.

Ne pas recruter pour recruter...

L'ossature de l'équipe senior de football est composée essentiellement des enfants du cru. Ce qui n'est pas pour déplaire, étant donné qu'il s'agit d'un retour aux fondamentaux, l'ASM étant réputé pour être un club formateur. Sur la question des recrutements, le président de l'ASM a indiqué qu'il ne compte pas recruter pour recruter et que les postes à pourvoir sont connus.

L'ASM peut compter, certes, sur des joueurs formés au club, mais il est impératif pour suivre le mouvement et être compétitif la saison prochaine d'avoir dans ses rangs des joueurs chevronnés qui connaissent bien les rouages de la Ligue 1. Le club marsois compte adopter une politique de recrutements ciblés, à raison d'un poste par compartiment.

Or, les joueurs à bon prix et ayant l'expérience de la Ligue 1 ne courent pas les rues, franchement. Quand on sait que le bureau directeur veut préserver les équilibres financiers, on comprend dès lors pourquoi il a préféré prendre son temps que de s'engager dans des recrutements dont il ne peut assurer le poids financier. Jusque là, des noms de joueurs expérimentés en Ligue 1 ont circulé et annoncé même proches de l'ASM, tels que Mohamed Ali Yaâkoubi et Rached Arfaoui.

Rien n'a été conclu ! L'assemblée a été également une occasion pour louer les efforts des autres sections du club omnisport de la banlieue nord. Du tennis au volley en passant par les féminines, la natation, l'athlétisme, la lutte, et les autres disciplines, le club marsois joue un rôle clé dans l'encadrement de la jeunesse avec tout ce que ça représente comme frais de fonctionnement.