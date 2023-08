Afrique: Fructueux périple de la présidente de la Ligue de Femmes du MSC au Kongo Central , MSC - Frida Munshy, une tournée qui a changé toute la donne politique électorale

*La Présidente National de la Ligue de Femmes du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), l'Honorable Frida Munshy, s'impose désormais dans la cours des grands avec un charisme, non seulement comme une vraie leader politique mais également, comme une mère rassembleuse. Candidate à la Députation nationale dans la circonscription de la Tshangu, son dernier périple dans le Kongo Central profond vient effectivement de changer la donne politique électorale du MSC.

Elle a fait un travail de titan qui augure une réussite. Et, ces étapes ont été les plus déterminantes en ce qu'elle a constitué un véritable enjeu consistant à réunifier les membres, expliquer la vision de l'Autorité Morale Laurent Batumona, de présenter la candidature unique de Félix Tshisekedi au poste de Président de la République de son parti MSC et de ses regroupements. Mission, par ailleurs, réussie. Devant les candidats à la Députation nationale, provinciale et des Conseillers communaux, elle a mis à profit ces moments de rencontre pour remonter le moral des cadres et leurs responsables des fédérations et Ligues.

Au début du mois d'aout, la Présidente de la Ligue de Femmes du MSC, l'Honorable Frida Munshy, l'une des candidates potentielles du Regroupement AMSC aux prochaines élections de 2023, s'est rendue dans le Kongo Central pour évaluer et motiver les candidats qui vont affronter les élections prochaines de décembre 2023 à tous les niveaux.

%

Des contacts politiques qu'elle a entrepris avec dextérité et détermination dans les différentes fédérations, il en est ressorti la confirmation d'un bon message de rassemblement et de conscientisation pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo pour un deuxième mandat. Message accueilli avec confiance.

Il a été question également pendant son séjour de redynamiser les activités du parti au Kongo Central, de procéder au réarmement moral et politique afin de mettre en place une stratégie électorale.

Puis, elle a expliqué la vision aux regroupements politiques créés en cette période électorale. Il s'agit de : AAAP, AMSC, AE et ADR qui sont conduit de main de maître par l'honorable Laurent BATUMONA KANDI KHAM et Autorité Morale l'honorable de MSC.

A ce sujet, elle a livré un message pointu d'apaisement qui a touché les consciences des candidats à tous les niveaux : " les candidats de tous les regroupements politiques doivent se sentir à l'aise parce que vous avez un Président dynamique, travailleur, homme social et sans aucun doute orienté vers la paix, homme de bonne moralité et qui travaille aux côtés du Président de la République, Félix Tshisekedi pour le progrès social de notre pays.

Laurent Batumona n'a pas l'esprit de frustrer les candidats, quel qu'il soit. Compte tenu de l'ampleur de sa candidature, s'il quelqu'un ne se retrouve pas sur une liste, soit qu'il n'est pas aligné dans un regroupement choisi. C'est qu'il sera classé dans un autre regroupement". C'est le même message d'encouragement qu'elle a lancé partout où elle est passée.

Frida MUNSHY YAYA YALAKE a rappelé, en outre, que ceci fait partie d'une stratégie électorale peaufinée par l'Autorité Morale, l'Honorable Laurent BATUMONA, dans l'objectif ultime d'offrir une majorité parlementaire écrasante au Parlement et la réélection sans faille de Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO aux élections de décembre 2023 en vue de poursuivre son programme visant à rendre la République Démocratique du Congo, un pays émergent.

"Voilà qui va tant soit peu apporter un début de solution aux multiples problèmes qui se posent avec acuité au pays. Plus fondamentalement, la perspective de renforcer le programme de 145 territoires, l'implantation des usines et la réalisation des autres projets sociaux", constituent une des innovations dans son message.

A cette occasion, le drapeau du MSC flottait fièrement devant tous les lieux de rendez-vous de travail de Mama Frida. S'adressant aux dirigeants du MSC/Kongo Central, la dame de fer les a invités à travailler d'arrache-pied sur terrain avec mission, de recruter les candidats potentiels aux élections législatives provinciales et municipales étant donné que la CENI a déjà convoqué l'électorat à ce niveau-là. Et surtout de présenter, dans un bref délai, la liste de mandataires ainsi que les dirigeants pouvant piloter les regroupements politiques au niveau du Kongo Central.

Ce périple qui l'a conduite successivement à Kasangulu, Mbanza-ngungu, Lukala, Matadi, Boma pour chuter à Moanda a certainement présenté un signe, non seulement d'un heureux évènement réussi, celui de réunifier, de conscientiser les bases du MSC et surtout, de pouvoir rétablir les relations entre les dirigeants.

Partout où elle est passée Frida Munshy a été accueillie, tambour battant, par les responsables de chaque fédération du MSC/Kongo Central ainsi que par les membres du parti avec lesquels les échanges ont tourné autour des questions électorales.

Très captif au message de la Présidente de la Ligue de Femmes du MSC, les membres et cadres du parti ont, par leur témoignage, confirmé et assuré que le message de l'Honorable Frida a réarmé leur moral est que la victoire du MSC est certaine pour rafler un bon nombre des sièges à l'Assemblée nationale et à l'assemblée provinciale.

" Nous avons reçu une mission que maman Frida nous assigne : celle de travailler dans les villes et territoires de la province du Kongo central pour rafler les voix au moment des élections", a déclaré Sita Ngoma Shadrack, Président Provincial du MSC/Kongo Central.

Au terme de sa mission et à titre de reconnaissance, les cadres du MSC/KC ont offert un dîner en l'honneur de la présidente Frida MUNSHY ainsi qu'à toute sa délégation dans la ville de Matadi.

A cette occasion, elle a remercié l'Autorité Morale, l'Honorable Laurent BATUMONA KANDI KHAM pour avoir fourni des efforts inlassables afin que toutes les listes des regroupements politiques soient déclarées recevables par la CENI.

Il faut noter, en plus, que cette tournée du Kongo Central fait suite à la vision de l'Honorable Laurent Batumona consistant à réveiller les consciences des membres, redynamiser les activités à la base et à réarmer moralement et politiquement.

Ainsi, a-t-elle rencontré tous les Présidents fédéraux, les Présidentes des Ligues de femmes avec qui elle a abordé toutes les questions liées au fonctionnement, à la mobilisation et au renforcement des liens entre le haut sommet et la base. "Enfin, que tout le monde s'approprie les échéances électorales 2023. Le MSC pose déjà ses jalons pour le meilleur résultat. C'est la raison d'être de cette tournée de l'Honorable Frida Munshy de présenter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidature unique au poste de Président de la République aux quatre regroupements.