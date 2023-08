Congo-Kinshasa: Installation officielle du Conseil d'Administration, ACE - Le DG Delphin Lama promet de garantir la protection et le développement Environnemental de la RDC

C'est au terme de l'Ordonnance Présidentielle N°23/125 du 25 juillet 2023 portant nomination des membres du Conseil d'Administration et du Comité de gestion de l'Agence Congolaise de l'Environnement, que s'est tenue la cérémonie de remise-reprise ce mercredi 16 août 2023 au cabinet du Ministère de l'Environnement. Qui jadis été conduite par un Chargé de Mission depuis sa création, dont son objet social est celui de l'évaluation et l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre.

En sa qualité de Ministre de Tutelle, la Ministre d'Etat à l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba, a procédé à l'installation officielle de ces nouveaux animateurs de l'ACE.

Elle a rappelé aux nouveaux cadres les fondamentaux des textes qui régissent la protection environnementale, dans l'exécution de tout projet de développement, d'infrastructures, d'exploitation à caractère industriel, agricole, forestier, minier, commercial, de télécommunications, susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement.

Etant donné que protéger l'environnement c'est se protéger soi-même, Eve Bazaïba considère le Conseil d'Administration de cet établissement comme des bras techniques, car sans ceux-ci, tout ce qu'elle aurait fait serait de la littérature.

En outre, elle a insisté sur le fait qu'être cadre est une charge car c'est avoir la responsabilité de la République entre ses mains. Sur ce, ils sont censés mener des études authentiques, et avec l'intervention des véritables experts tout en tenant compte des réalités sociales dans diverses régions et localités.

Dans la lecture du rôle de la tutelle, il a été souligné que le Ministère de l'Environnement et Développement Durable est autorisé à procéder à un contrôle de l'Agence, sur le plan de son organisation, son fonctionnement, sa gestion quotidienne, et d'approuver la mise en œuvre des initiatives notamment, les acquisitions immobilières, les emprunts à plus au moins un an de terme. Des prises et sessions de participation financière, l'établissement d'agence des bureaux à l'étranger, le marché de travaux et des fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500 millions de francs congolais.

Par ailleurs, les nouveaux dirigeants ont été invités à respecter le processus de recrutement selon le code du travail ainsi que dans les normes, car la main d'œuvre doit réellement répondre au besoin de cet établissement public.

Au sortir de cet échange, le DGA Jean-Claude Emene a rassuré l'actuel DG, d'une franche collaboration et de pousser cette agence au plus haut niveau possible, avec le concours de tout le personnel qui s'est dévoué à travailler depuis des années.

Quant à lui, le DG M. Delphin Lama a remercié le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi pour la marque de confiance, et a garanti d'évaluer les précédents travaux, de se mettre à l'œuvre au bénéfice du pays et redresser la barre car une œuvre humaine n'a jamais été parfaite.

Ainsi, il a appelé tout le monde à travailler, à développer cet établissement pour lui permettre de s'étendre sur toute la RDC et cela avec l'implication de tous.