Congo-Kinshasa: En attendant l'ultime décision de Félix Tshisekedi sur la table ronde, RDC - Le Gouvernement satisfait des acquis de l'état de siège!

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo se dit satisfait des acquis escomptés grâce à l'état de siège, dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, après une période de deux ans et quelque trois mois depuis son instauration. Patrick Muyaya, Ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement l'a fait savoir hier, mercredi 16 août 2023, au cours d'un Briefing presse co-animé avec le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, en directe de la Radio télévision nationale congolaise.

Il était question au cours de cet exercice de redevabilité, de circonscrire les acquis de l'Etat de siège, depuis son instauration. Le porte-parole du gouvernement a, dans son intervention, affirmé qu'avec l'état de siège décrété par le Président de la République dont l'objectif principal est le retour de la sécurité dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, l'armée congolaise a enregistré plusieurs avancées très significatives jamais connues avant en termes de résultat. Patrick Muyaya a rassuré qu'avec l'élan entrepris dès le début des opérations, plusieurs activités de la population avaient repris avec sérénité, quelques temps avant l'intrusion des éléments de l'armée rwandaise, sous couvert du M23.

«Cette mesure visait principalement le retour de la sécurité dans les provinces du Nord-Kivu et l'Ituri. Il y a également la crise du M23, qui a fortement perturbé les efforts qui étaient en cours dans le Nord-Kivu, mais au niveau de l'Ituri, l'on a noté beaucoup de progrès, qui ont conduit notamment, à un voyage de presse avec les différents médias qui ont pu constater, entre autres, la réouverture de plusieurs axes routiers et le commerce qui avait repris pour nos populations», a indiqué le ministre de communication.

A son tour, le porte-parole des Forces armées congolaises, le général Ekenge Sylvain, a présenté, lui aussi, les acquis de l'état de siège depuis sa proclamation. Il a, d'emblée, rappelé que cette mesure a été instaurée dans deux contextes différents, par rapport, dit-il, à chacune de deux provinces concernées. Dans toutes les deux contrées, il a noté des acquis appréciables avec notamment, plus de 2000 groupes armés neutralisés par les FARDC, entre autres, les rwandais, égyptiens, ougandais, burundais, tanzaniens... et, même, d'autres qui se sont rendus grâce à l'Etat de siège.

Pour le porte-parole des FARDC, la meilleure façon de sauvegarder tous les acquis escomptés grâce à l'Etat de siège, c'est d'assurer la montée en puissance des Forces armées de la République démocratique du Congo. Et, en cette matière, a indiqué le général, « le président de la République et le gouvernement ont mis tous les moyens pour que les FARDC montent en puissance. Et nous nous préparons pour que cette montée en puissance soit effective »

Pour finir, le porte-parole du Gouvernement a signalé que pour l'instant, c'est l'avis du Président de la République, qui doit se prononcer sur la requalification ou la levée de l'état de siège qui compte. « Nous tous nous sommes pour le moment en attente de la réaction du président de la République à ce qui a été dit, ce qui nous permettra de décider de ce que cette initiative devra devenir, qu'il essayera aussi d'éclairer à la lumière des éléments qu'ont apporté tous les participants», a éclairé Patrick Muyaya.