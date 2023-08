Afrique: Le premier sommet africain sur le climat encouragera la solidarité du continent en faveur d'une action mondiale

Addis Ababa l — Le premier sommet africain sur le climat, qui se tiendra au Kenya, à Nairobi, le mois prochain, devrait encourager la solidarité du continent en faveur d'une action mondiale, a déclaré Soipan Tuya Saud, secrétaire du cabinet kenyan chargé de l'environnement, du changement climatique et des forêts.

Le sommet sur le climat, qui aura pour thème "Driving Green Growth and Climate Finance Solutions for Africa and the World", se tiendra à Nairobi, au Kenya, du 4 au 6 septembre 2023.

Soipan Tuya, secrétaire d'État à l'environnement, au changement climatique et aux forêts du Kenya, a déclaré aux journalistes que le sommet préconiserait la mise en place d'une nouvelle architecture de financement du climat.

Le sommet africain sur le climat est l'occasion pour les dirigeants de s'exprimer d'une seule voix afin d'obtenir l'impact souhaité.

Selon elle, une quinzaine de chefs d'État et 13 000 délégations de 130 pays ont confirmé leur participation au sommet.

Avant ce sommet, la 11e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique (CCDA-XI) se tiendra à Nairobi, le 1er et 2 septembre 2023.

Cette conférence servira d'événement préalable au Sommet africain sur le climat.

La CCDA-XI est un événement annuel du Climat pour le développement en Afrique (ClimDev-Afrique), une initiative de la Commission de l'Union africaine (CUA), de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et de la Banque africaine de développement (BAD).

L'Afrique a adopté une position selon laquelle elle contribue le moins au réchauffement de la planète mais est la plus vulnérable aux impacts du changement climatique et a donc des besoins spéciaux et des circonstances particulières justifiant un soutien financier pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter, a-t-on indiqué.

Le continent cherche également à accélérer la mise en oeuvre de ses stratégies et actions en matière de changement climatique afin d'éviter les impacts catastrophiques du réchauffement climatique et de renforcer la résilience des économies du continent.