Madagascar: Concert - Erick Manana et Dama reviennent avec « Feo roa, gitara roa »

Erick Manana et Dama sont de retour avec un événement musical très spécial intitulé « Feo roa, gitara roa », prévu les 18 et 20 août au Ccesca Antanimena.

Les deux figures emblématiques de la scène musicale malgache, Dama et Erick Manana, se préparent à partager une expérience musicale des plus spéciales au Ccesca Antanimena. Les 18 et 20 août marqueront des retrouvailles tant attendues depuis quatre ans, alors que ces deux artistes montent à nouveau sur scène ensemble. L'amitié qui les unit depuis de longues années est le fil conducteur de cette rencontre exceptionnelle, rendue possible grâce à Miritsoka Production, qui célèbre également ses 15 années d'existence.

« Nous sommes amis depuis longtemps grâce à la musique. Mais ça fait quatre ans que nous ne nous sommes pas vus l'un l'autre. Nous souhaitons immortaliser nos partages musicaux à travers ces deux jours au Ccesca Antanimena. Nous ne cherchons pas à démontrer notre maîtrise de la guitare, mais à exprimer simplement l'amitié qui nous lie depuis tant d'années », avoue Dama.

Durant ces deux événements, la scène appartiendra exclusivement à Erick Manana, Dama et leurs deux guitares; c'est pourquoi le concert s'intitule « Feo roa, gitara roa ». Les deux concerts, bien que distincts au niveau des répertoires, mettront en lumière des chansons soigneusement choisies pour chaque journée.

Hommage à Raoul

Toutefois, au-delà de cette différenciation, les deux musiciens prévoient également d'harmoniser leur voix sur des mélodies emblématiques telles que « Tsy ferana », « Izay ratranao dia feriko », « Farakely », « Hita tsy notadiavina », « Alima » et bien d'autres. Ces concerts revêtent également une signification émouvante, puisqu'ils servent d'hommage à Raoul, le grand frère de Dama, qui l'a guidé dans le monde de la musique.

C'était également Raoul qui a permis à Erick Manana de fouler les planches pour la première fois. « Raoul m'a composé une chanson en 1974 pour que je puisse monter sur scène pour la première fois. Si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il est tout à fait normal de lui rendre cet hommage », déclare Erick Manana.

Durant ces deux soirées mémorables, les mélomanes auront l'occasion d'apprécier des solos de Dama et Erick, ainsi que des duos envoûtant qui fusionneront en harmonie leur voix avec leurs chansons et celles de leurs amis. Ces deux jours sont entièrement dédiés à Dama et Erick, sans invités spéciaux. Il est à noter que ces deux artistes ont déjà parcouru ensemble les scènes internationales, s'unissant musicalement en Allemagne, en Italie, au Canada et en Angleterre. Un grand événement avec eux à la Cité des Arts à La Réunion est prévu le 21 octobre.