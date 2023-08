Afrique: Ces internationaux africains qui ont choisi d'évoluer en Arabie saoudite

La saison 2023/24 en Arabie saoudite a commencé avec plusieurs internationaux africains. La plupart d'entre eux jouait en Europe. Revue d'effectif.

L'Arabie saoudite avait attiré Cristiano Ronaldo, arrivé à Al-Nassr en janvier dernier. Début juin, c'est un autre Ballon d'Or, Karim Benzema, qui signait un contrat XXL avec Al-Ittihad. Dernière grande star à rejoindre ce pays pétrolier : le Brésilien Neymar. Depuis plusieurs semaines, grâce aux salaires élevés, les clubs de la monarchie pétrolière ont aussi convaincu plusieurs joueurs africains de s'engager en Saudi Pro League.

Des champions d'Afrique en Saudi Pro League

Auréolé d'un triplé historique avec Manchester City la saison dernière, l'international algérien Riyad Mahrez, champion d'Afrique en 2019, s'est engagé pour quatre ans avec Al-Ahli.

Al-Ahli a aussi enregistré l'arrivée du Sénégalais Édouard Mendy, vainqueur de la dernière CAN au Cameroun et désigné meilleur gardien de la compétition par la Confédération africaine de football (CAF). Selon plusieurs médias, Al-Ahli a versé environ 18,5 millions d'euros à Chelsea pour attirer le gardien de 31 ans.

Un autre champion d'Afrique a choisi l'Arabie saoudite pour continuer sa carrière dans le Golfe : Sadio Mané, 31 ans, en provenance du bayern Munich. Il a rejoint Al-Nassr pour un salaire annuel avoisinant les 40 millions d'euros, selon la presse saoudienne. Sadio Mané n'a eu besoin que de quatre petites minutes de jeu pour ouvrir son compteur but dans le Championnat saoudien face à Al-Ettifaq, lundi 14 août.

Autre Lion de la téranga à avoir répondu favorablement aux sirènes d'Arabie saoudite, Kalidou Koulibaly. Le défenseur de 32 ans, arrivé l'été dernier à Chelsea, a rejoint Al-Hilal. Celui qui compte 317 matchs avec Naples en 8 saisons a signé un contrat jusqu'en 2026. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges, passé par Metz entre 2010 et 2012 lors de son début de carrière, n'avait joué que 23 rencontres de Premier League avec Chelsea. L'argent a joué un rôle décisif dans sa décision. « Je ne peux le nier. Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre, de mes parents à mes cousins, et soutenir les activités de mon association "Capitaine du Coeur" au Sénégal. On a commencé la construction d'une clinique dans le village de mes parents (...) J'ai beaucoup de projets pour aider les jeunes », a-t-il déclaré.

L'international ivoirien Seko Fofana, en provenance de la Ligue 1 est désormais coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Le milieu de terrain de 28 ans a quitté le RC Lens au moment où le club du nord de la France s'apprête à retrouver la Ligue des champions. « Il y a l'aspect financier, qui, il ne faut pas le cacher, est incroyable. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Il faut venir voir ici, les clubs, les infrastructures. Tous les jours, je m'entraîne avec de grands joueurs. Je viens de jouer huit matches en un mois. Je prends énormément de plaisir au quotidien. Vraiment, je suis en paix avec mon choix », a-t-i indiqué l'ancien lauréat du Prix Marc-Vivien Foé dans les colonnes de L'Équipe.

Des joueurs africains en Arabie saoudite depuis 2008

Franck Kessié, âgé de 26 ans, en provenance du FC Barcelone, a quitté le club catalan après une seule saison direction Al-Ahli. Le club saoudien a déboursé 12,5 millions d'euros auprès du FC Barcelone. En Europe, l'international ivoirien avait aussi évolué à l'AC Milan entre 2017 et 2022. L'international algérien Ryad Boudebouz est parti libre de l'AS Saint-Etienne pour Al-Ahli.

Le Gabonais Biyogo Poko est désormais joueur de Al Wehda et le Guinéen François Kamano évolue lui à Abah Club. Le Nigérian Henry Chukwuemeka Onyekuru fait partie de l'effectif de Al Fayha. Habib Diallo (Sénégal) est à Al Shabab.

Depuis que la première division saoudienne est devenue professionnelle en 2008, des dizaines de footballeurs africains ont posé leur valise. On peut citer le gardien égyptien Essam El Hadary, quatre fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a passé une saison au Al-Taawoun Football Club (2017-2018).

Les Nigérians Odion Ighalo et Ahmed Musa se sont illustrés plusieurs saisons en Arabie saoudite. Si Musa n'est plus en Arabie saoudite (Al-Nassr, 2018-2020), Odion Ighalo continue l'aventure avec son troisième club : Al-Wehda. Il est aussi passé par Al-Shabab et Al-Hilal.

Le Ghanéen Christian Atsu, décédé lors du dernier gros tremblement de terre en Turquie, avait fait une seule saison à Al-Raed Saudi FC (2021-2022), où il n'avait pratiquement pas joué en raison d'une grave blessure au genou.

Le Camerounais Vincent Aboubakar était basé à Al-Nassr jusqu'à ce qu'il soit écarté - compte tenu de la limite de huit étrangers par équipe - pour laisser la place à Cristiano Ronaldo.