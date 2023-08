Madagascar: Natation - Quatre à cinq médailles d'or au mieux

À huit jours du début de la XIe édition des JIOI 2023 qui aura lieu à Madagascar, à Antananarivo, du 25 août au 3 septembre, la piscine de l'ANS Ampefiloha a ouvert ses portes pour les entraînements des athlètes malgaches depuis lundi.

Ces derniers s'entraînent deux fois par jour, à savoir le matin de 9 heures à 11 heures 30 minutes et l'après-midi de 14 heures à 15 heures 30 minutes. Selon l'explication d'Andrianiaina Randriamasimanana, chef du bassin de la piscine de l'ANS Ampefiloha, « tous les grands travaux sont presque terminés. Il ne reste plus que quelques travaux de finition concernant les quelques carreaux à remplacer et les travaux de peinture sur certaines parties. Le chauffage de la piscine marche très bien et la température actuelle avoisine les 26,26 degrés, température nécessaire pour la compétition internationale. D'ici à l'ouverture des jeux, la température de 28 degrés sera atteinte ».

À pied d'oeuvre

Les travaux sur la piscine de l'ANS Ampefiloha ont porté sur la rénovation complète de la piscine proprement dite, le chauffage et les vestiaires. Un membre du personnel, qui veut garder l'anonymat et qui s'est occupé des travaux de rénovation, a expliqué que « tous les travaux seront terminés au plus tard ce samedi. Comme vous pouvez le constater sur place, nous sommes en train de nettoyer les environs pour faire sortir l'image finale de la piscine ».

Les nageurs et nageuses malgaches sont à pied d'oeuvre depuis lundi dernier pour mieux s'acclimater par rapport à leurs entraînements effectués à Toamasina du 17 juillet au 7 août dernier. Pour le DTN de la fédération malgache de natation Naivo Razafindrafidy, il a expliqué que « les porte-fanions de Madagascar entrent maintenant dans ce qu'on appelle l'affutage de la préparation finale.

Nos athlètes se portent bien en général à part quelques méformes qui n'ont rien de grave. Par rapport aux adversaires réunionnais et mauriciens, l'espoir malgache repose sur quelques athlètes. Sur les quarante médailles à disputer, Madagascar compte gagner trois médailles d'or, vu notre état de préparation».