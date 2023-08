Tunisie: La Présidente de la chambre nationale des jardins d'enfants - «A cause de la baisse du pouvoir d'achat, il y a moins d'enfants aux crèches»

D'année en année, moins d'enfants sont inscrits dans les crèches et jardins d'enfant. En cause, dégradation du pouvoir d'achat et des tarifs d'inscription et de scolarité de plus en plus chers.

Les inscriptions dans les jardins d'enfants ont connu une régression depuis la période du Covid-19. Ce recul est attribuable à la dégradation du pouvoir d'achat et aux difficultés que rencontrent les familles pour s'acquitter des frais de scolarité.

La présidente de la Chambre nationale des jardins d'enfants et des crèches, Nebiha Kammoun Tlili, a souligné que le nombre d'inscriptions dans les crèches au cours de l'année scolaire 2023-2024 a connu une baisse en comparaison de l'année dernière.

Toutefois, la responsable n'a pas écarté la possibilité de voir le nombre d'inscriptions augmenter vers la fin du mois d'août ou début septembre.