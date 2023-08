Algérie: Station thermale de Hammam Bouhadjar - Le pavillon d'hébergement à réhabiliter d'urgence

AIN TEMOUCHENT — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a insisté, mercredi à Ain Témouchent, sur l'urgence de lancer des travaux de réhabilitation et de modernisation du pavillon d'hébergement de la station thermale de la commune de Hammam Bouhadjar de cette wilaya.

En inspectant cette station thermale, le ministre a donné des instructions pour le lancement dans les brefs délais de travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aile réservée à l'hébergement, à commencer par les bungalows de cette infrastructure touristique relevant du secteur public, surtout que l'étude technique de ce projet est prête.

Cette station thermale s'étend sur une superficie totale de 19 hectares et dispose de plusieurs structures de service et autres installations médicales, en plus d'un bloc d'hébergement avec un hôtel d'une capacité de 60 lits et 81 bungalows, selon les explications fournies par les responsables de l'Entreprise de gestion touristique de Tlemcen (EGTT) qui gère l'établissement.

Lire aussi: Didouche: Levée des entraves sur 71 projets d'investissements Touristiques

Le ministre a inspecté l'hôtel Navire de la commune de Terga renfermant un centre de thalassothérapie qui sera mis en exploitation prochainement pour renforcer les prestations de services fournis par cet établissement hôtelier dans le cadre de la promotion du tourisme médical et le tourisme thermal.

Cette visite a aussi permis à M. Didouche de constater de visu le déroulement de la saison estivale dans un nombre d'établissements hôteliers situés à travers les communes de Bouzedjar, Terga et Ouled Boudjemaa, déclarant: "nous avons constaté que les prestations fournies sont bonnes et les estivants sont satisfaits des services dans la wilaya côtière d'Ain Temouchent, devenue une destination et un pôle touristique d'excellence".

Le ministre a également visité les stands d'une exposition de produits d'artisanat qui se tient dans la place "9 décembre 1960" de la ville d'Ain Temouchent, permettant à plusieurs artisans d'étaler leurs produits dans les domaines de la poterie, de l'habit et de la joaillerie traditionnels.