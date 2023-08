Sénégal: Les journalistes invités à davantage s'intéresser aux questions liées à la protection sociale

Cap Skirring — Le président du Réseau des journalistes pour la protection sociale (RJPS), Massaer Dia a invité, jeudi, les journalistes à s'intéresser davantage aux questions liées à la protection sociale et aux autres sujets impactant la vie des populations.

"Les journalistes que nous sommes avons pour devoir d'informer juste et vrai en matière de protection sociale et sur toutes les questions impactant la vie des populations", a-t-il déclaré à l'ouverture d'une session de formation portant sur la "couverture médiatique des problématiques de la protection sociale au Sénégal".

Une trentaine de journalistes de la région naturelle de la Casamance (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) ont pris part à cette rencontre initiée par le RJPS en collaboration avec la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

"Cette session de renforcement de capacités des journalistes dans ce domaine si vital aux plans économique et sociale vise à contribuer à une meilleure connaissance et un traitement plus efficient et plus pertinent par les journalistes des questions de protection sociale", a expliqué Masser Dia.

Elle vise également "à partager et à renforcer les capacités des journalistes pour une meilleure couverture médiatique des problématiques de la protection sociale au Sénégal", a-t-il indiqué, en rappelant que le RJPS a été mis en place en 2021.