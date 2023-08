Afrique: Le PAM à la recherche de 43 milliards FCFA pour financer ses opérations au Niger

Dakar — Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré avoir besoin en urgence de 71 millions de dollars, environ 43 milliards de FCFA, pour financer ses opérations d'aide aux populations vulnérables du Niger, un pays en proie à une crise politique.

"Le PAM a un besoin urgent de 71 millions de dollars pour soutenir ses opérations au Niger jusqu'en janvier - ce chiffre augmentera si la crise s'aggrave", a-t-il indiqué dans un communiqué relayé, mercredi, par Onu Info, le site d'information des Nations unies.

"Si nous ne recevons pas un financement adéquat, les conséquences seront dévastatrices et pas seulement au Niger", a déclaré Margot Van Der Velden, directrice régionale par intérim du PAM pour l'Afrique de l'Ouest.

Dans des propos rapportés par le communiqué, la responsable du PAM alerte sur le fait qu'au Sahel, de telles crises de connaissent pas de frontières.

Cette crise peut avoir des répercussions dans la mesure où »le Niger est une voie d'approvisionnement essentielle vers les pays voisins également confrontés à des crises et des besoins humanitaires sans précédent", a averti Margot Van Der Velden.

Elle signale que l'aggravation de la situation humanitaire survient alors que le PAM est contraint de réduire les rations à l'échelle mondiale par manque de fonds.

"Notre travail est vital pour les plus vulnérables au Niger et doit se poursuivre, en particulier dans les circonstances actuelles", a fait valoir la directrice régionale du PAM pour l'Afrique de l'Ouest.

%

L'agence onusienne a dans le même temps exprimé sa préoccupation quant aux sanctions imposées au pays par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest, notamment leurs conséquences sur l'approvisionnement en aliments pour les populations nigériennes.

"Les communautés du Niger bénéficiant d'un soutien au renforcement de la résilience continuent de développer et d'entretenir des terres restaurées et de produire des aliments nutritifs (...). Cependant, les sanctions et les fermetures de frontières affectent considérablement l'approvisionnement en aliments vitaux et en fournitures médicales au Niger", a alerté la responsable du PAM.

Préoccupé par le risque que la hausse des prix place les aliments de base encore plus hors de portée des personnes dans des circonstances déjà difficiles, l'agence onusienne appelle à la libre circulation du personnel et des fournitures humanitaires et à un soutien financier soutenu.

"Au cours de la seule première semaine d'août, les équipes du PAM ont livré de la nourriture à 140.000 personnes à travers le pays et des soins vitaux de malnutrition à 74.000 enfants", a-t-on appris par la même source.

Le Niger, un des pays les plus pauvres du monde d'après des données onusiennes, est en proie à une crise politique née du renversement le 26 juillet du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum.

Le chef de l'Etat est détenu en même temps qu'une partie de ses proches par les auteurs du coup d'Etat, des militaires dirigés par le général Abdourahamane Tchiani, à la tête d'un Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP).

Aujourd'hui, plane sur le pays, la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel.