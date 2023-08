Maroc: 'Radeej' participe à la célébration de la journée nationale du migrant à El Jadida et Sidi Bennour

El Jadida — La Régie autonome intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a participé à la célébration par les préfectures des provinces d'El Jadida et Sidi Bennour de la Journée nationale du migrant, placée sous le thème "Jeunes marocains à l'étranger : attentes et contributions".

Un communiqué de la Radeej indique que les deux rencontres de communication, qui ont été présidées par le gouverneur de la province d'El Jadida et le secrétaire général de la préfecture de Sidi Bennour, ont connu une présence massive des chefs de services extérieurs, des représentants de l'autorité et des institutions administratives et bancaires, et un nombre important de membres de la communauté marocaine résidante à l'étranger.

La même source a souligné que la participation de la RADEEJ s'est distinguée par la contribution de ses représentants à l'accueil des MRE, à les écouter et à répondre à leurs questions et demandes d'information, tout en offrant des conseils et des orientations dans le choix de ce qui leur convient parmi les services numériques que la régie met à la disposition de ses clients.

La Régie autonome a indiqué que "conformément aux directives de SM le Roi qui ne cesse d'appeler à accorder la plus grande importance aux MRE, la régie a déployé tous ses efforts pour simplifier les procédures et digitaliser les services afin de répondre aux aspirations et aux attentes des membres de la communauté des marocains résidents à l'étranger.

Dans ce cadre, la Radeej a oeuvré à fournir une panoplie de services, dont notamment le guichet unique pour les Marocains résidant à l'étranger et le bureau des clients entrepreneurs et des promoteurs immobiliers.

La Radeej a également mis en place l'agence en ligne "Radeej Khadamat", qui est une plateforme permettant à ses utilisateurs d'interagir en temps réel et en toute sécurité pour bénéficier des services numériques (demandes d'abonnement et de résiliation de Contrats, dépôt et suivi des réclamations, affichage et impression des factures, suivi des consommations mensuelles et des arriérés, émission de différentes attestations...)

De plus, La RADEEJ a mis en place un Centre de Relation Client au numéro 0802002323 disponible 24h/24 et 7j/7 afin d'enregistrer et de suivre les réclamations et de répondre à toutes les demandes d'information. en plus de diversifier les canaux de paiement (paiement en ligne, prélèvement bancaire, applications bancaires, agences commerciales, encaisseurs, guichets bancaires, espaces services « Tashilat », le tous répartis sur tout le territoire marocain et même en France et au Sénégal.