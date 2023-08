Sénégal: Le chikungunya - Une infection virale transmise par un moustique

Identifié pour la première fois en République-Unie de Tanzanie (la) en 1952, puis dans d'autres pays d'Afrique et d'Asie, le chikungunya est une infection virale transmise par le moustique. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), c'est une maladie transmise aux humains par des moustiques en Afrique, en Asie et dans les Amériques ; des flambées sporadiques sont notifiées dans d'autres régions. «Le chikungunya est une maladie virale transmise par les moustiques provoquée par le virus du chikungunya (CHIKV), un virus à ARN appartenant au genre alphavirus de la famille des Togaviridae. Le nom de «chikungunya» est dérivé d'un mot de la langue kimakonde qui signifie «se déformer», renseigne l'organisme onusien sur son site.

LES SYMPTOMES

«Le chikungunya provoque une fièvre et des douleurs articulaires sévères, souvent handicapantes et de durée variable. Les autres symptômes possibles comprennent une tuméfaction des articulations, des douleurs musculaires, des céphalées, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les cas sévères ou mortels de chikungunya sont rares, et sont généralement associés à l'existence d'autres pathologies», informe l'OMS.

Et de préciser que «La dengue et la maladie à virus Zika ont des symptômes similaires à ceux du chikungunya, ce qui peut facilement donner lieu à un diagnostic erroné. En raison des difficultés de notification et de diagnostic, le nombre de personnes infectées par le chikungunya est sous-estimé. Il n'existe actuellement aucun vaccin homologué ni traitement spécifique pour les infections par le virus du chikungunya».

Apparition des syntômes 4 à 8 jours après la piqure d'un moustique infecté

Bref, l'OMS note que chez les cas qui présentent des symptômes, «ces derniers font habituellement leur apparition 4 à 8 jours (fourchette allant de 2 à 12 jours) après la piqûre d'un moustique infecté. Le chikungunya se caractérise par une fièvre d'apparition brutale, souvent accompagnée de douleurs articulaires sévères. Ces douleurs articulaires, qui sont souvent très handicapantes, durent généralement quelques jours, mais peuvent persister pendant des semaines, des mois ou même des années. Les autres symptômes possibles comprennent une tuméfaction des articulations, des douleurs musculaires, des céphalées, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Comme ces symptômes se superposent à d'autres infections, notamment celles dues au virus de la dengue et au virus Zika, les cas peuvent donner lieu à un diagnostic erroné. En l'absence de fortes douleurs aux articulations, les symptômes qui apparaissent chez les personnes infectées sont habituellement bénins et l'infection peut passer inaperçue».

D'ailleurs, relève l'OMS, «la plupart des patients se rétablissent complètement. Toutefois, des cas occasionnels de complications oculaires, neurologiques et cardiaques ont été signalés à la suite d'infections par le virus du chikungunya. Les patients aux deux extrémités du spectre de l'âge courent un risque plus élevé de développer une forme grave de la maladie. Les nouveau-nés infectés pendant l'accouchement et les personnes âgées souffrant d'affections sous-jacentes peuvent tomber gravement malades et l'infection par le CHIKV peut augmenter le risque de décès». En effet, le traitement vise à soulager les symptômes. La plupart des gens se sentent mieux dans la semaine ou presque, après la disparition spontanée du virus. «Après la guérison, les patients ont de fortes chances d'avoir acquis une immunité contre de futures infections.»

MODE DE TRANSMISSION

Revenant sur la transmission, l'OMS note que «Le virus du chikungunya est transmis par les moustiques, le plus souvent Aedes (Stegomyia) aegypti et Aedes (Stegomyia) albopictus, qui peuvent également transmettre le virus de la dengue et le virus Zika. Ces moustiques piquent principalement pendant la journée. Ils pondent leurs oeufs dans des récipients contenant de l'eau stagnante. Les deux espèces piquent à l'extérieur, et Ae. aegypti pique également à l'intérieur.»

Aussi, «Lorsqu'un moustique non infecté pique une personne dont le virus circule dans le sang, le moustique peut ingérer le virus. Le virus se réplique ensuite dans le moustique pendant plusieurs jours, atteint ses glandes salivaires et peut être transmis à un nouvel hôte humain lorsque le moustique le pique. Le virus se réplique alors à l'intérieur de cette nouvelle personne infectée jusqu'à atteindre une concentration élevée dans son sang, après quoi il peut infecter d'autres moustiques et perpétuer le cycle de transmission.»

PREVENTION ET LUTTE

Alors, pour ce qui est de la prévention et lutte, l'OMS conseille que «le meilleur moyen de se protéger est de prévenir l'infection en évitant les piqûres de moustiques. Les patients chez lesquels on soupçonne une infection par le CHIKV doivent éviter toute nouvelle piqûre de moustique pendant la première semaine de la maladie, afin d'éviter de transmettre le virus à des moustiques, qui pourront à leur tour infecter de nouvelles personnes».

«La principale méthode pour réduire la transmission du CHIKV consiste à lutter contre les moustiques vecteurs», en mobilisant et en y impliquant «les communautés qui jouent un rôle essentiel dans la réduction des sites de reproduction des moustiques en vidant et en nettoyant chaque semaine les récipients contenant de l'eau, en éliminant les déchets et en soutenant les programmes locaux de lutte contre les moustiques».