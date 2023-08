Afrique: Assistance - Caritas et le Fonds humanitaire de la RDC au chevet des déplacés

Au total mille quatre cent soixante ménages déplacés et familles d'accueil dans les zones de santé de Kenge et de Popokabaka dans la province de Kwango ont bénéficié de l'aide des deux institutions. Chaque ménage a reçu du cash pour le loyer et un kit des articles ménagers essentiels (AME) composé d'une casserole, cinq gobelets, une louche, cinq cuillères, un couteau de cuisine, une pièce de pagne, une couverture, trois barres de savon, une bâche de 4X5m, un sac en polypropylène, un kit d'hygiène intime comprenant : un seau en plastique de trois litres, deux savons de toilette, un sachet de bande hygiénique, des sous-vêtements, un fil pour étalage.

Cette action s'est inscrite dans le cadre du Projet de réponse multisectorielle en abris et AME pour couvrir les besoins prioritaires et améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwilu et Kwango en République démocratique du Congo (RDC) financé par le Fonds humanitaire de la RD Congo. : Ces populations déplacées, qui ont fui les attaques des milices Mobondo à la suite des conflits fonciers opposant les tékés et les yakas, font face à plusieurs besoins et leurs conditions de vie sont déplorables.

A en croire, le chargé du projet au service de promotion de la solidarité et du partage à Caritas Congo ASBL, François Mbutshitshi Kasongo, cette assistance n'a couvert qu'une partie de la population des déplacés en besoin dans les trois provinces, à savoir Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe. « Il y'a un gap important dans d'autres secteurs qui n'ont pas été pris en compte à l'instar de l'eau-hygiène-assainissement, de l'éducation, de la nutrition, de la sécurité alimentaire, moyens de subsistance, etc. », a-t-il révélé tout en plaidant pour le retour de la paix dans ce coin du territoire national. « Il faut d'abord rétablir la paix dans ces trois provinces car la population en déplacement et celle qui accueille souffrent énormément », a-t-il martelé tout en recommandant aux acteurs humanitaires de porter aussi leur attention vers cette partie du pays.