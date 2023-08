Congo-Brazzaville: Formation - Des actions correctives attendues pour l'éducation non formelle dans le Pool

Après avoir évalué l'action pédago-andragogique dans le département du Pool, la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Laure Yoka Matongo, a indiqué que les choses devraient être améliorées pour mieux amorcer la prochaine rentrée des classes.

« Nous avons répertorié toutes les préoccupations évoquées par les directeurs et les animateurs des centres d'alphabétisation et de rescolarisation du Pool de manière à nous préparer pendant les vacances, à mettre en place des stratégies pour répondre à ces préoccupations. Il s'agit de faire en sorte que les approches d'alphabétisation et de l'éducation non formelle soient confortées et redéployées pour répondre aux attentes de l'ensemble de la communauté », a fait savoir Laure Yoka Matongo, à l'issue de l'échange avec les directeurs et animateurs des centres d'alphabétisation et de préscolarisation à Kinkala, dans le département du Pool, qui compte une trentaine de centres.

Les préoccupations évoquées par les directeurs et les animateurs des centres d'alphabétisation et de rescolarisation du Pool sont en effet liées, entre autres, au déficit des animateurs, au manque de structures d'encadrement et de matériel didactique. Dans le département, neuf centres sont fermés par manque d'animateurs. « Quand un centre n'a qu'un seul animateur, il est difficile d'encadrer les enfants », a souligné Valérie Okogna, une animatrice de l'un des centres d'alphabétisation et de rescolarisation du Pool en saluant l'initiative de la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle qui permet aux acteurs de voir ensemble quels sont les éléments de réponse à apporter face aux différentes préoccupations.

Il convient de rappeler que l'évaluation faite par la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle est un bilan de l'action pédago-andragogique 2022-2023 suite à la publication des résultats des examens d'Etat. Au baccalauréat, le département du Pool a occupé la onzième place avec un taux de réussite de 42,38% tandis qu'au brevet d'études du premier cycle ce département est arrivé en quatrième position avec un taux de réussite de 70,98%.

En réalité, les défis à relever pour la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle sont grands non seulement dans le département du Pool, mais aussi dans d'autres localités. Des actions correctives nécessitent donc des moyens conséquents pour parvenir à relever ces défis.