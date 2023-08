Gabon: Bakoumba - Les candidats PDG aux législatives et locales présentés aux électeurs

Les hommes et femmes politiques du département de Lékoko sont vent débout derrière leurs différents candidats. Il s'agit d'Ali Bongo Ondimba pour la présidentielle et bien d'autres pour les législatives et locales.

Ce mardi 16 août 2023 a été d'ailleurs marqué à Bakoumba, par une série de causeries initiées par les responsables politiques de ladite localité. Ces rencontres politiques s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture de la campagne électorale pour les locales.

Plus de temps à perdre, il faut occuper le terrain et convaincre les électeurs à voter pour les candidats du parti démocratique gabonais. A l'occasion, la délégation conduite par le Coordonnateur de la campagne du candidat Ali Bongo Ondimba a sillonné certains quartiers de la commune de Bakoumba. Il s'agit des quartiers Silence, Bivoumi, Lepika, Lelalawe, Bakoumba-Village, Centre-ville, Badia, Vigor, Guérin et Bravo.

A chacune de ces étapes, le Directeur de campagne, Aubin Janvier Mabeka s'est fait le devoir de rappeler les enjeux des trois échéances électorales : la présidentielle, les législatives et les locales. Il n'a pas manqué d'expliquer aux plus âgés et aux moins âgés, ceux enrôlés au processus électoral, ce qu'est le bulletin unique. Aussi, a t-il porté à la connaissance de tous, les attentes du chef de l'État, candidat à sa propre succession, surtout en ce qui concerne sa réélection et l'élection du futur représentant à l'Assemblée nationale pour ce qui est du siège unique de Lekoko.

Le membre du bureau politique, Alice Bertille Bikissa Nembé, qui a présenté aux populations les différents candidats investis par le parti démocratique Gabonais(PDG) aussi bien bien au département qu'à la commune. Elle a souligné l'intérêt pour sa localité de renouveler sa confiance à Ali Bongo Ondimba dont la détermination et l'engagement pour la construction d'un Gabon fort et prospère ne sont plus à démontrer.

Les autres intervenants, à savoir les MBP, Jean-François Yanda, Pierre Alban Obandji, Juste Rock Atana N'daly et Antoine Liyogho ont aussi abondé dans le même sens. Ils ont invité les populations à voter utile le 26 août prochain. "Voter utile, c'est voter les candidats du Parti démocratique gabonais pour le triomphe au soir du 26 août 2023" ont-ils lancé.

Après cette tournée dans les différents quartiers de la commune de Bakoumba, les membres de la délégation se sont retrouvés au quartier Général du candidat aux législatives, Lionel Bayogha pour un briefing. Les prochaines causeries politiques sont attendues après la célébration de la fête de l'indépendance du Gabon, sur toute l'étendue du territoire national.