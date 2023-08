Gabon: Les acteurs politiques de Bakoumba en rang serré pour Ali Bongo Ondimba

C'est ce 12 août 2023 que la campagne électorale pour le compte de la prochaine présidentielle a débuté dans le département de Lekoko. La messe d'action de grâce dite en la paroisse Saint Michel de Bakoumba et une série de causeries dans certains quartiers de cette localité ont été les activités menées par les acteurs politique du département. Ngobi, les cités à étages et cadres ont été les théâtres de ces activités politiques.

La campagne électorale bat son plein. Les acteurs politique investissent et occupent le terrain. Face aux populations, le Coordonnateur de la campagne du candidat Ali Bongo Ondimba, Lionel Stéphane Bayogha, par ailleurs candidat investi par le PDG aux législatives, le Directeur de campagne, Aubin Janvier Mabeka et les membres du bureau politique, Alice Bertille Bikissa Nembé et Pierre Alban Obandji ont rappelé l'enjeu du scrutin de cette année et expliqué le choix du bulletin unique qui est une première au Gabon.

Les intervenants ont aussi axé leur communication sur les réalisations d'Ali Bongo Ondimba. Notamment en ce qui concerne l'éducation avec la construction et réhabilitation de plusieurs établissements scolaires et formation professionnelle à Libreville et à l'intérieur du pays, la santé avec plus 80 millions de médicaments distribués dans les structures sanitaires du pays, les infrastructures routières avec près de 500km de routes bitumées et pavées.

Il y a le social avec une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour le programme d'aide aux activités génératrices de revenus et plus de 4 milliards de francs CFA pour les victimes du conflit homme/éléphant.

Dans le cadre de la proximité voulue et exigée par le Secrétaire Exécutif du PDG, le membre du bureau politique Juste Rock Atana N'daly s'est surtout rapproché des jeunes. Lesquels lui ont d'ailleurs réitéré leur soutien indéfectible pour les trois scrutins à venir, à savoir la présidentielle, les législatives et les locales.