Afrique Australe: La SADC rend hommage à Seretse Khama

Luanda — Les dirigeants de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont honoré, ce jeudi, à Luanda, l'un des fondateurs de l'organisation, le premier président du Botswana, Seretse Khama, dans le cadre du 43e Sommet de Luanda.

Précurseur de la SADC, Seretse Khama était roi du Bechuanaland et plus tard le premier président du Botswana, poste qu'il a occupé depuis l'indépendance du pays en 1966 jusqu'à sa mort.

A cet effet, les Etats membres de l'organisation ont attribué, à titre posthume, l'octroi d'une médaille d'honneur.

L'organisation régionale a été créée en avril 1980, en Zambie, sous le nom de Conférence pour la coordination du développement de l'Afrique australe. Son objectif était de réduire la dépendance économique vis-à-vis de l'Afrique du Sud alors raciste. Avec la fin de l'apartheid en 1992, l'organisation est devenue la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC.

La Communauté de développement de l'Afrique australe est une organisation intergouvernementale créée en 1992 et dédiée à la coopération et à l'intégration socio-économique, ainsi qu'à la coopération en matière de politique et de sécurité, des pays d'Afrique australe.

Les principaux objectifs de la SADC sont de parvenir au développement économique, à la paix et à la sécurité, à la croissance, à la réduction de la pauvreté, à l'élévation du niveau et de la qualité de vie des populations d'Afrique australe et au soutien des couches sociales défavorisées grâce à l'intégration régionale. .

L'organisation comprend l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.