Angola: L'Exécutif a des conditions pour financer des projets privés de production de riz

Malanje (Angola) — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António de Assis, a déclaré mercredi, à Malanje, qu'il existe des conditions matérielles et financières pour soutenir les projets privés de production de riz, pour les jeunes entrepreneurs et ceux qui souhaitent investir dans ce secteur dans le pays.

"Les familles, les jeunes et les petits entrepreneurs qui veulent se lancer dans la production de riz, nous avons des instruments pour les accompagner", a-t-il souligné, précisant que des financements peuvent survenir à travers le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), le Projet de Développement de l'Agriculture Commerciale (PDAC) ou la banque commerciale.

Le dirigeant a exprimé cette intention lors d'une réunion sur la vision stratégique de la riziculture dans la région de Songo, avec des membres du gouvernement, des administrateurs municipaux et des hommes d'affaires de la province, après avoir réitéré l'intérêt de l'Exécutif à relancer cette culture à Malanje et dans d'autres parties du pays.

Il a indiqué que cet appui découle des expériences des initiatives de production de blé dans les provinces de Huambo, Bié et Benguela, dont les producteurs ont bénéficié de semences, d'engrais et d'instruments, en plus de montants pour supporter d'autres dépenses.

Sans avancer les délais, il a indiqué que le soutien sera remboursé et que les projets doivent être alignés avec une société phare qui aura pour mission d'acheter le riz aux producteurs et celui-ci, à son tour, le revendra au reste du pays.

%

Cependant, il a appelé les administrations municipales à impliquer les communautés dans la culture du riz, afin que l'intention de l'Exécutif se réalise, ainsi qu'à augmenter la production de cette culture.

D'autre part, il a annoncé l'installation cette année d'une Station de développement agraire (EDA) dans la commune de Luquembo, pour surveiller la production de riz, en raison de l'existence de fermes produisant à grande échelle.

Il a souligné la nécessité de connaître la localisation et l'identité des producteurs qui bénéficient d'un financement, en vue de les retrouver facilement en cas de non-respect des clauses contractuelles.

Il a dit que le référencement des producteurs est nécessaire pour les questions de nature juridico-légale, en plus de stimuler la productivité.

A son tour, le gouverneur de Malanje, Marcos Nhunga, a souligné le potentiel agricole de la province pour la culture du riz et d'autres cultures vivrières, raison pour laquelle le gouvernement est ouvert aux investissements.

Il a salué le niveau de production actuel dans la région de Songo, qui pourrait augmenter avec le financement et d'autres soutiens de l'Exécutif.

Après sa visite de travail de trois jours, le ministre de l'Agriculture et des Forêts se rend ce jeudi (17) dans la municipalité de Luquembo, où il évaluera la production de la Ferme Marsiris, l'un des principaux producteurs de riz du pays.

La journée se termine le vendredi (18) avec des visites dans d'autres champs de production de la municipalité de Cacuso, en mettant l'accent sur les fermes Pipe et Quizenga Lutete.