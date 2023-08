Afrique Australe: La Troïka de la SADC enthousiasmée par le processus de paix dans la région

Luanda — Le président de la Troïka de la SADC, Organe de politique de défense et de coopération en matière de sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Hage Gottfried Geingob, s'est félicité des progrès réalisés pour faire taire les armes dans la région.

Hage Gottfried Geingob, également président de la Namibie, a également dit que les avancées réalisées, dans le cadre de l'Agenda 2063 « L'Afrique que nous voulons », nécessitent un plus grand engagement de cet organe de la SADC, dans la promotion et le renforcement de la paix et de la sécurité dans la région.

L'homme d'État s'exprimait lors de la réunion de la troïka (Namibie, Afrique du Sud et Zambie), avec ses homologues d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et de Zambie, Hakainde Hichilema, pour évaluer les questions de paix et de sécurité dans la région sud du continent africain.

La réunion précède le 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, qui se tient ce jeudi dans la capitale angolaise (Luanda).

Hage Geingo a parlé de la performance de l'organisation dans la délibération et la prise de décisions sur la situation sécuritaire qui prévaut dans les Républiques démocratiques du Congo et au Mozambique, affectées par l'insécurité due à la présence de groupes armés et de terroristes.

%

L'homme d'Etat namibien a apprécié la tenue du sommet entre les quatre blocs économiques du continent, réalisé à Luanda, le 27 juin 2023, en partenariat avec l'Union africaine, qui visait à harmoniser et coordonner les interventions pour la paix dans l'Est de la RDC.

Il a déclaré que « sans paix, il n'y a pas de développement et sans développement, il n'y a pas de paix ».

Par conséquent, il a insisté sur la nécessité de l'unité, avec la ferme conviction que la sécurité et la paix sont des conditions préalables nécessaires et des facilitateurs essentiels de l'intégration et du développement régional.

Lors de la réunion au sommet de la Troïka, tenue à huis clos, les présidents des Républiques du Mozambique, Filipe Nhiussi, et de la République démocratique du Congo, Félix Tshikedi, ont fourni des informations sur la situation dans leurs pays respectifs.

A cette occasion, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi, a estimé que le climat stable et pacifique dans la région en général était encourageant.

Il a mentionné que des problèmes de sécurité persistent dans la partie orientale de la RDC, ce qui nécessite une surveillance et des interventions continues de la région.

Concernant le Mozambique, Elias Magosi a indiqué que la situation s'est considérablement améliorée, avec la restauration des zones précédemment occupées par des terroristes et le retour en toute sécurité des personnes déplacées dans leurs lieux d'origine.

Il a garanti que la SADC restera au Mozambique pour assurer la pérennité des acquis obtenus, ainsi que pour aider le gouvernement à assumer un rôle croissant dans l'appropriation et la pleine gestion du processus.