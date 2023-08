Congo-Kinshasa: L'Eglise Evangélique de la Vision Chrétienne en pleine conférence des délégués

L'Eglise Evangélique de la Vision Chrétienne, mieux connue via son sigle EEVIC, se trouve en pleine tenue de sa toute première assemblée générale dite Conférence des délégués, au siège de sa branche évangélique de Kinshasa, autrement dit Assemblée Saint Palais, situé au n°34 de l'avenue Yangambi, quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamu, pour une durée de 4 jours, soit du 16 au 19 août de la semaine en cours.

A en croire le révérend Pasteur Encadreur Crispin Kalombo, lors de son mot de bienvenue en sa qualité de coordonnateur du comité organisateur de cette grande rencontre, cette dernière a lieu, référence faite à la conférence de Jérusalem dont il est largement question au chapitre 15 du livre des Actes des apôtres.

Dans son mot d'ouverture, le Révérend Apôtre Crispin Kalombo, qui en avait la charge, a parlé en premier lieu de la genèse de cette grande église qu'il a présentée comme ayant vu le jour un certain 6 août, aussitôt après la disparition de leur père spirituel, l'apôtre Nzengu Mualuje, il y a de cela 25 ans.

"25 ans se sont écoulés depuis qu'est née l'Eglise Evangélique de la Vision Chrétienne, et ce 6 août 2023 se trouve gravé dans les mémoires comme date de résurrection de cette œuvre très combattue ; ce qui fait un quart de siècle dominé par des tumultes de toutes sortes", a-t-il fait savoir avant de parler de cette conférence des délégués comme devant marquer la fin d'une période troublée afin d'inaugurer une nouvelle vague de restauration au regard de la promesse de Dieu faite à ce sujet : "La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première".

Le Révérend Apôtre a, dans cet ordre d'idées, rendu grâce à Dieu pour la croissance numérique rapide de cette institution spirituelle qui a réussi à totaliser à l'heure actuelle environ 50 assemblées ouvertes et implantées les unes à Kinshasa, les autres au Kasaï et le reste au Katanga.

Toutes ces trois provinces, dites branches évangéliques selon le jargon de l'Eglise, ont été valablement représentées à cette grande rencontre pour, entre autres, réfléchir sur la vie de leur église, passer l'éponge sur les transgressions et les erreurs du passé, redéfinir la marche de l'Eglise, poser les jalons d'une foi sincère en Christ et, enfin, régler la conduite personnelle et collective comme base de paix et de fidélité à Dieu. Le tout, c'est pour la pose des bases solides d'une refondation pour une meilleure croissance de l'Eglise.

A en croire l'homme de Dieu, il est question durant ces assises de 4 jours de mettre fin à la dispute sur la doctrine chrétienne, allusion faite au chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres ci-haut évoqué, dans lequel les Apôtres, anciens et frères venus de partout, donc délégués, se retrouvèrent pour discuter et aboutir à un compromis salutaire.

Déjà à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20, les conférenciers se pencheront sur plusieurs thématiques des aspects divers de la vie de l'Eglise sans état d'âmes ni considérations humaines, en vue d'un nouvel élan pour un essor sans précédent de l'EEVIC.

Foi sur ses propos, le résultat des délégués apostoliques est l'expansion de l'Eglise ainsi que l'inauguration des voyages missionnaires, comme celui qui avait conduit Paul à Rome.

Avec sa vocation de s'implanter dans toutes les autres provinces restantes, surtout dans les deux Kivu et en Ituri, l'Eglise Evangélique de la Vision Chrétienne, via la bouche autorisée de son Révérend Apôtre, se dit déterminée à soutenir jusqu'au bout les efforts du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi pour mettre les agresseurs de la République Démocratique du Congo hors d'état de nuire afin que soit instaurée la paix dans l'Est du pays et sur toute l'étendue du territoire congolais.

L'EEVIC promet d'œuvrer toujours pour le développement de la RDC ainsi que pour le bien de sa communauté et de son peuple, avec une entière reconnaissance au Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir officiellement confié la gestion du pays entre les mains de Dieu.

Pour le Révérend Apôtre, la haine tribale ne doit pas avoir de la place au sein d'un pays comme la République Démocratique du Congo.

"La corruption, le vol, les tueries, le mensonge, l'idolâtrie et autres choses semblables seront toujours l'objet de notre combat", a-t-il promis.

Après ces paroles d'ouverture, le Révérend Apôtre a tenu à dispenser à l'intention des conférenciers un enseignement dit apostolique durant lequel il les a appelés à sortir l'Eglise de l'état de paresse dans lequel ils l'ont abandonnée. Il les a priés à cet effet à adapter la vitesse de l'église à celle dans laquelle évolue la science.

"L'Eglise doit évoluer de manière à rattraper la vitesse du monde en faisant siennes toutes les innovations pour ne pas qu'elle paraisse traîner les pas", a-t-il souligné en s'appuyant sur le cas illustratif de la bible incorporée dans le téléphone et son apport non négligeable dans les prédications.

Pour aider son auditoire à mieux saisir la portée de son enseignement, l'homme de Dieu a réussi à inculquer dans leurs têtes, syllepse oblige, ce qu'il a pu intituler les 7 savoirs. Le temps ayant fait défaut, il s'est, pour cette première journée, limité à deux savoirs, à savoir : savoir réfléchir et savoir concevoir.

Pour parler du savoir réfléchir, il a, toutes affaires cessantes, recouru au verset 20 du chapitre 16 du livre des Proverbes qui stipule : "celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Eternel est heureux".

Ce qui n'est pas loin du verset de la lettre de Pierre qui ordonne : "faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance".

L'Apôtre Crispin Kalombo a dit beaucoup d'autres choses et ce sont les pages qui font défaut pour en parler toutes en détail.

Dans l'entretemps, les travaux en commission relatifs à ce long enseignement liminaire démarrent déjà aujourd'hui jeudi 17 sur le coup de 9 heures.