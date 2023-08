Congo-Kinshasa: Provinciales 2023 - Elysé Bokumwana et les FPAU affûtent les armes !

Hier, mercredi 16 août 2023, à Kinshasa, il s'est tenu la plénière des Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS/Tshisekedi, « FPAU » en sigle, laquelle était basée sur l'évaluation du travail de dépôt des candidatures à la Députation Nationale. Avec 379 candidats déclarés recevables par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), cette force politique fidèle au Président Félix Tshisekedi entend bien, en décembre 2023, rafler de nombreux sièges en vue d'offrir au potentiel candidat à sa propre succession, une majorité parlementaire dite « pure » et prête à matérialiser sa vision à tous les échelons.

Profitant de cette occasion, Elysé Bokumwana Maposo, Coordonnateur général de cette plateforme politique, a profité pour présenter à l'assistance, aux membres de la coordination des FPAU, les nominés au sein des entreprises publiques de l'Etat récemment par l'Ordonnance Présidentielle, qui PCA, qui DG, et qui Administrateur.

« Des vifs remerciements au Chef de l'Etat, à la hiérarchie de l'UDPS, pour avoir honoré les leurs », a dit Elysé Bokumwana, aussi Vice-ministre du Budget.

Qui commence bien, finit bien dit-on ! Après, la dernière étape de la rencontre du jour, c'est la présentation du nouveau Quartier Général des FPAU aux membres de la coordination des FPAU par le Coordonnateur des FPAU. Désormais, les FPAU ont maintenant deux sièges, le premier siège dit Siège initial situé sur Triomphal, et le deuxième siège dit VIP situé sur l'avenue Evolution, Quartier Haut commandement, à la Gombe.

%

« Il était question d'évaluer le succès obtenu lors du dépôt des candidatures aux législatives nationales. Comme nous l'avions toujours dit, les Forces Politiques et Alliées de l'UDPS sont une plateforme forte, regorgeant des candidats sérieux et déterminés à ramener une majorité pure au Président Félix Tshisekedi pour la prochaine législature. Nous avons atteint le seuil, ce qui était évident, par rapport à la force que nous incarnons dans le pays. A présent, nous avons entamé des discussions et les harmonisations pour le niveau provincial. Ici encore, nous serons à la hauteur de ce que nous aurons à déposer à la Commission Electorale Nationale Indépendante afin de commencer le travail », a témoigné Stéphanie Mbombo, membre du bureau politique des FPAU.

A son tour, un second membre de ce bureau s'est exprimé en ces termes : « C'était une plénière de restitution. Nous avons fait un état de lieu de la question électorale, en particulier celle liée à la Députation Nationale. A présent, nous nous préparons pour le niveau provincial et notre victoire est certaine. Vous verrez les résultats vous-même ! ».

Ponctuant la série d'échanges avec la presse, le juridique membre de ce bureau a déclaré ce qui suit : « Il n'y pas de spontanéité ou d'immédiateté. Le succès que nous récoltons est l'œuvre d'un travail laborieux qui nous a pris du temps et des moyens en ressources humaines, spirituelles, mentales et financières. Aujourd'hui comme conséquence, c'est la joie qui caractérise nos êtres. Mais ce n'est pas un sentiment total. Nous ne nous sentons pas arrivés, au regard des combats et batailles qui nous attendent demain. Raison pour laquelle, nous nous sommes réunis pour affûter nos armes et récolter d'autres réussites du dépôt des candidatures ».