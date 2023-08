Sénégal: LOSC - Poussé vers la sortie, Mouhamed Bayo a une destination !

Beaucoup d'espoir sur ses épaules à son arrivée. À l'espace d'un an, tout est chamboulé pour l'international guinéen qui ne fait plus partie du projet à Lille selon son entraîneur Paulo Fonseca qui l'a confirmé vendredi dernier. Parmi ses destinations, l'Italie est la plus sérieuse.

Selon le média Il Mattino, Mohamed Bayo fait effectivement partie des cibles du club italien pour renforcer son secteur offensif. Le club de Salerne aimerait bien boucler l'opération par le biais d'un prêt avec option d'achat pour un montant estimé de 5 à 6 millions d'euros.

A la manœuvre dans ce dossier, Morgan De Sanctis, le direction sportif de l'US Salternitana serait confiant quant à sa capacité à boucler ce dossier. De son côté, le LOSC veut impérativement trouver un nouveau point de chute à l'ancien Clermontois. Et le plus vite possible sera le mieux, dans l'optique de recruter son successeur qui pourrait bien être Andi Zeqiri, l'attaquant de Brighton.