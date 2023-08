Niger: Crise au Niger – La méga star Alpha Blondy, prend position…

La méga star du Reggae, Alpha Blondy, ambassadeur de la paix de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour la Côte d’Ivoire, s’oppose à l’option militaire préconisée par l’organisation sous-régionale pour dénouer la crise nigérienne. Rapporte Topnews africa. Dans une vidéo diffusée, mardi soir sur son compte méta et authentifiée par plusieurs sources, le reggae-man envoie un message clair à la Cédéao dont il est l’ambassadeur de la paix pour la Côte d’Ivoire. « Ne faites pas cette guerre », alerte-t-il.

« J’entends des bruits de bottes, qu’il va avoir la guerre de la Cédéao contre le Niger et ses alliés. Je voudrais, en ma qualité d’ambassadeur de la Cédéao en Côte d’Ivoire, demander aux autorités de la Cédéao, de ne pas faire cette guerre », interpelle l’artiste-musicien ivoirien. Selon lui, ce serait une « erreur grave » et d’interpeller les Européens qui « n’ont jamais voulu qu’il ait la guerre en Europe et qui ont envie d’étendre la guerre Russie-Ukraine en Afrique », soutient Alpha Blondy, dénonçant « des troupes américaines installées au Tchad, des troupes françaises stationnées au Niger et au Tchad, des Russes, des Américains et des Chinois prédisposés en Djibouti ».

« Pour ne pas que les Africains, une fois encore, tombent dans ce piège géostratégique, il ne faut pas faire cette guerre. Et pour la Côte d’Ivoire qui est le pays de dialogue, le pays de la paix depuis le président Félix Houphouët-Boigny selon qui la paix n’est pas un vain mot mais un comportement. Et le comportement qu’il faut appliquer dans cette crise, c’est de ne pas faire la guerre », insiste l’ambassadeur de la paix de la Cédéao.

Ne pas faire la guerre c’est la plus grande victoire, ajoute-t-il. « L’Afrique ne peut pas se payer le luxe de commencer une guerre. Tout le monde dit que nous sommes l’avenir du monde avec nos matières premières non exploitées avec nos enfants qui ont fait des grandes études (je ne parle pas de ceux qui se noient dans la Méditerranée), on ne peut pas se payer le luxe de faire une guerre » fait remarquer Alpha Blondy, s’adressant aux présidents Alassane Ouattara et Macky Sall.

« M. Macron, vous n’avez pas éteint le feu en Ukraine, vous n’allez pas allumer de nouveaux fronts en Afrique. Ce serait contre-productif par rapport à votre mission. Vous ne pouvez pas être le chef de guerre partout », jette-t-il une pierre dans le jardin du chef de l’Etat français (…). Je vous en supplie, à mon modeste niveau, ne faites pas cette guerre », implore-t-il, encore.

Aux autorités maliennes, burkinabè et nigériennes, Alpha Blondy a conseillé, en lieu et place de la guerre, des « négociations et si la guerre s’invite, demandez aux gens de la Cédéao au lieu de former une armée pour aller combattre leurs frères pourquoi ne pas faire depuis, une armée pour venir aider le Mali et le Burkina à éradiquer le terrorisme, aider le Niger et le Nigéria contre Boko Haram ».

A noter que depuis ce jeudi et ce jusqu’ à vendredi prochain, les chefs d’état-major de la Cédéao sont en réunion au Ghana. Ce pour discuter des modalités d’une éventuelle intervention armée au Niger, dans le contexte de la crise politique en cours. L’objectif de la réunion à Accra est de finaliser les détails, en vue d’une éventuelle intervention militaire ciblée au Niger, rapporte Serge Daniel, correspondant de France 24 dans la région, citant une source proche de la réunion.