Cote d'Ivoire: 'Awards des meilleurs acteurs de l'émergence 2023' - 15 personnalités distinguées à la 18e édition

La 18e édition de la nuit de l'excellence, "Les Awards des meilleurs acteurs de l'émergence 2023" organisée par « Afrique Vérité » s'est tenue le 10 août 2023, à Abidjan-Plateau.

Cette cérémonie qui vise à récompenser des acteurs de différents secteurs d'activités en Côte d'Ivoire et en Afrique était placée sous la présidence d'honneur de Hibault Alexis, Secrétaire général de l'Inspection générale d'Etat. Elle a été rehaussée par la présence effective de Mme Tejal Shah, conseillère spéciale en économie des Etats-Unis.

Le Directeur général d'Afrique Vérité, M. Lath Fornier a, au cours de son discours, relevé l'humilité et la grandeur des lauréats qui ont « beaucoup impressionné ». Selon lui, ces derniers ont accompli leur devoir sans défaillance, toujours à être prêts pour l'émergence et surtout prêts à être au service de leurs concitoyens. « Vous avez en effet toujours donné l'exemple des vertus qui sont certainement la tradition dans vos domaines respectifs d'activité, et dont vous recevez la juste récompense », a indiqué Lath Fornier. M. Fornier reste convaincu que, grâce à leur esprit d'ouverture, et leur quête effrénée du travail bien fait, les mérites des récipiendaires seront encore reconnus et célébrés.

Au nom des récipiendaires, Claude François N'goumissa, a fait savoir que cette distinction est un appel à redoubler d'effort dans le cadre du développement économique de la Côte d'Ivoire. Toutefois, il a rassuré les responsables d'Afrique Vérité, et l'ensemble des Ivoiriens de la détermination des récipiendaires à toujours oeuvrer au bien-être de la Côte d'Ivoire et partant des concitoyens.

Pour la célébration de cette 18e édition, ce sont quatre catégories de personnalités, au nombre de quinze dans l'administration publique et privée qui ont été distinguées. Au nombre de ces personnalités, l'on compte: Claude François N'Goumissa (Inspecteur auditeur général de la cellule d'évaluation et d'audit des dépenses publiques) ; Youl Sansan François (Directeur général des marchés publics) ; Alexandre Kouamé (Directeur de cabinet du Ministère de la construction, cadre de la région du District de Yamoussoukro) ; Mme Annick Tohe Lasme (Directrice générale du fonds d'entretien routier) ; Bakayoko Aboubakar (Directeur général de SOTIC-S.A) ; Gninlara Tuo (Directeur des ressources humaines du ministère de l'emploi et de la protection sociale) ; Koné Mory (Directeur des affaires financières et moyens généraux de l'Université Peleforo Gbon Coulibaly) ; Frédéric Tailheuret (Directeur général de Sicable) ; Logon Félix (Directeur général de LKF immobilier service Sarl) ; Bamba Karim (Directeur général du CNAM) ; Soro Gninagafol (Directeur général de la fonction publique) ; Aïssata Bah epse Coulibaly (cadre à Chim-inter) ; Dramane Boaré (Directeur général des Classiques ivoiriens) ; Patricia Guerrier (Pdg d'Isis immobilier) ; Marc Olivier Togbe (Directeur général de INFPA).