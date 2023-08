Ile Maurice: Mesures contre les accidents de la route - Ce permis qui tombait à point...

Pourquoi autant de morts sur nos routes ?

De janvier à ce jour, 98 morts ont été enregistrées. Ils impliquent 34 piétons contre 20 l'année dernière durant la même période. L'assistant surintendant de police Ashok Matar, de la Road Traffic Branch, avec qui nous nous sommes entretenus pour comprendre cette situation, explique : «Du côté de la Traffic Branch, nous faisons notre maximum pour sensibiliser les usagers de la route.

S'ils ne prennent pas leurs responsabilités, c'est de leur faute. Une prise de conscience de tous est nécessaire. Les parties concernées doivent se mettre autour d'une table ronde pour trouver une solution afin de réduire le nombre d'accidents.» Il ajoute que les causes sont l'alcool, la vitesse et ceux qui conduisent sans permis. Il dit ne pouvoir commenter le permis à points, qui relève de la policy decision-making.

Quand le ministère du Transport parle d'une école de formation

Du côté du ministère du Transport, pour réduire les accidents de la route, il y a un projet d'une école de formation, un Driving and Learning Centre pour les futurs conducteurs avant d'avoir leur permis, qui vise à réduire les accidents de la route en mettant l'apprenti-conducteur dans différentes situations comme la pluie, les descentes et les virages. Une source au ministère nous indique que le projet est en bonne voie. «Un appel aux entreprises intéressées par ce projet a été fait et il a été positif, des formateurs identifiés, la MITD contactée. Le projet commence à prendre forme».

«Trop de sang, de morts et des dégâts de Rs 6 milliards par an», dit Nando Bodha

L'ancien ministre des Infrastructures publiques et leader du Rassemblement Mauricien, Nando Bodha, estime que les accidents sur nos routes sont un sujet national, qui touche tout le monde. «Les accidents ne sont pas une question de sécurité routière seulement, il faut pouvoir respecter le Code de la route et le renforcer. En 2018, nous avions pu stabiliser le nombre d'accidents ; pourquoi ne pas continuer sur la même lancée ?» Il faut, dit-il, adopter une nouvelle culture de conduite et le bureau du Premier ministre doit venir de l'avant avec un plan d'éducation et de prévention pour les piétons et chauffeurs de poids lourds.

«Le ministère de tutelle doit mettre en pratique ces mesures.L'État doit financer ce type de projet. Trop de sang et de morts sur nos routes et des dégâts de Rs 6 milliards à l'État par an.» Il parle de mettre en place une école subventionnée par l'État pour la formation des motocyclistes car avec une moto de 125 cc sur une roue de 8cm, le risque d'accident est énorme. «Il est aussi nécessaire d'avoir un centre de formation pour les poids lourds.»

Le permis à points est-il la meilleure solution pour diminuer le nombre d'accidents sur nos routes ?

Le permis à points a été introduit le 10 mai 2013. Il y a eu 25 accidents fatals de moins qu'en 2012 et 20 morts de moins sur nos routes, soit une baisse de 13 %. Depuis que le permis à points et la Driving Licence Counterpart ont été supprimés en mars 2015, le nombre d'accidents mortels et de morts n'a cessé d'accroître. En moyenne, 15 personnes de plus ont péri chaque année sur nos routes depuis l'abolition de cette mesure jugée «trop répressive».

En 2012 avant le permis à points, le nombre d'accidents était de 144 faisant 156 morts; en 2013 avec l'introduction du permis à points, le nombre d'accidents était passé à 119 avec 136 morts; et en 2014, il est passé à 125 avec 137 morts. Quand le permis à point a été aboli en 2015, le nombre d'accidents augmente à 132 et le nombre de morts grimpe à 139, selon Statistics Mauritius.

Le permis à points, bien que jugé trop répressif, a fait ses preuves pendant les deux années où il était en vigueur. Il incitait tous les conducteurs à respecter le Code de la route et renforçait ainsi la sécurité routière.

Quand le permis à points était en vigueur

C'était dix points pour les learners et 15 points pour les détenteurs d'un permis de conduire. Les points diminuent à mesure que les infractions sont commises. Quand le conducteur ou le learner ne possède plus de points, son permis lui est retiré pour une période de six mois. Si le conducteur commet ensuite d'autres fautes, il doit refaire une demande et repasser les épreuves pour pouvoir conduire à nouveau.

- 8 à 10 points pour conduite dangereuse, blessures et coups.

- 8 à 10 points pour homicide Involontaire.

- 6 à 8 points pour excès de vitesse de plus de 50km/h.

- 4 à 8 pour refus de s'arrêter lors d'un accident. - 4 à 6 points pour excès de vitesse de plus de 25km/h. - 4 à 6 points pour non-respect de la priorité au passage piéton.

- 4 à 6 points pour déboulement de véhicule au passage piéton.

- 3 à 6 points pour usage de véhicule sans les feux prescrits.

- 3 à 6 points pour cargaison non sécurisée sur un véhicule.

- 3 à 6 points pour conduite imprudente.

- 3 à 6 points pour non-respect des couloirs sur l'autoroute.

- 2 à 4 points pour usage du téléphone au volant.

- 2 à 4 points pour refus d'obtempérer aux instructions de la police.

- 2 à 4 points pour non-port de ceinture de sécurité au volant et de casque à moto.

- 2 à 4 points pour non-respect des panneaux de signalisation.

