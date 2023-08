Maroc: INDH à Dakhla-Oued Eddahab - Bilan positif et perspectives prometteuses

Dakhla — La 3éme phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a enregistré un bilan positif dans ses différents programmes et insufflé une nouvelle dynamique au développement socio-économique engagé au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Ainsi, l'INDH poursuit ses efforts visant à consolider les acquis réalisés depuis son lancement le 18 mai 2005, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et s'emploie au niveau des provinces d'Oued Eddahab et d'Aousserd, à renforcer la dynamique enclenchée pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

Cette philosophie de l'INDH est illustrée à travers les actions et projets mis en oeuvre dans la région, ayant pour objectif de s'attaquer aux principales causes du retard en termes de développement humain.

Dans ce sillage, plusieurs projets et actions ont été inaugurés ou lancés durant la 3éme phase de l'INDH au niveau de la région dans le cadre de ses quatre programmes, à savoir "Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", "Accompagnement des personnes en situation de précarité", "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" et "Impulsion du capital humain des générations montantes".

Un total de 349 projets de développement humain ont été réalisés dans la province d'Oued Eddahab entre 2019 et 2023, pour un coût global de plus de 75,46 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de plus de 57,57 MDH de l'INDH.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l'action sociale (DAS) par intérim de la province d'Oued Eddahab, Mohamed Lahbib Tarouzi a souligné que le programme de rattrapage du déficit en infrastructures et services sociaux de base concerne cinq projets, mobilisant un montant de plus de 1,54 MDH, dont la contribution de l'INDH est de 100%.

S'agissant du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, M. Tarouzi a fait état de la réalisation de 95 projets, avec une enveloppement budgétaire de 28,12 MDH, à laquelle la contribution de l'INDH s'est élevée à 18,87 MDH.

Il s'agit également de 205 projets relatifs au programme d'amélioration du revenu et d'insertion économique des jeunes (25,90 MDH), dont la contribution de l'INDH s'élève à 18,65 MDH, a-t-il poursuivi.

Les projets relatifs au programme de l'impulsion du capital humain des générations montantes sont au nombre de 44, a-t-il avancé, soulignant qu'ils nécessitent un financement total de plus de 19,89 MDH, dont plus de 18,67 MDH sont à la charge de l'INDH.

Un total de 81 projets ont été soutenus en 2019 (18,90 MDH), dont la contribution financière de l'INDH est estimée à 8,30 MDH, 34 projets en 2020 (plus de 9,51 MDH), 80 projets en 2021 (14,70 MDH), dont la contribution de l'Initiative se chiffre à hauteur de 11,43 MDH et 73 projets en 2022 (16,04 MDH), avec une contribution de l'INDH de plus de 14,22 MDH, a-t-il précisé.

De même, 70 projets, ayant mobilisé un investissement de 16,27 MDH ont été réalisés jusqu'à aujourd'hui au titre de l'année 2023, dont une contribution de plus de 14,23 MDH de l'INDH, a-t-il ajouté.

Les projets de l'INDH dans la province d'Oued Eddahab ont porté notamment sur la mise en place d'un Centre de lutte contre l'addiction auquel l'Initiative a contribué à hauteur de 100.000 Dhs, dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité.

Supervisé par l'association "Al-Bachaer pour l'éducation et le développement durable", en partenariat avec le Comité provincial pour le développement humain (CPDH) d'Oued Eddahab, la wilaya de la région, la commune de Dakhla et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation, ce centre vise à sensibiliser aux dangers de l'addiction et à accompagner et à orienter les toxicomanes, dans la perspective de créer un centre d'intervention pour la prise en charge des addictions et la lutte contre la toxicomanie.

Par ailleurs, les travaux d'aménagement du centre d'accueil Hay El Wahda ont été lancés, pour un coût estimé à plus de 3,09 MDH, dont la contribution de l'INDH est de l'ordre de 300.000 Dhs pour la construction et l'équipement et de 581.000 Dhs pour l'aménagement.

Piloté par la Direction régionale de la jeunesse de Dakhla-Oued Eddahab, pour un montant global, ce centre qui a une capacité d'accueil de plus de 40 lits, porte sur l'aménagement du centre d'accueil (cuisine, réfectoires, chambres...), la réhabilitation des réseaux divers (Assainissement, eau potable, électricité...), et la mise en place des équipements de contrôle et de signalisation incendie.

En outre, le CPDH d'Oued Eddahab a apporté son soutien au centre régional d'hémodialyse relevant du Centre hospitalier régional Hassan II de Dakhla, en allouant un montant de 2,6 MDH, dédié à l'acquisition de 6.704 kits d'hémodialyse (1,86 MDH) et à l'entretien régulier des équipements et machines (138.000 Dhs), en plus d'une subvention de gestion (138.000 Dhs).

Concernant la province d'Aousserd, un total de 244 projets ont été financés dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, durant la période 2019-2023, pour un coût total d'environ 40,48 MDH, dont la contribution de l'INDH est de plus de 35,86 MDH.

Dans ce cadre, le chef de la DAS par intérim de la province d'Aousserd, Belhaj Hafdallah a précisé qu'un montant global de 2,76 MDH a été alloué à six projets relatifs au programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les espaces territoriaux les moins équipés, ayant bénéficié à 2.500 personnes.

Concernant le programme inhérent à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, M. Hafdallah a indiqué que 44 projets ont été réalisés pour un investissement de plus de 15,29 MDH, au profit de 1.600 bénéficiaires.

Profitant à 2.439 bénéficiaires, le programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, a mobilisé une enveloppe d'environ 12 MDH de la part de l'INDH, pour assurer le financement de 137 projets, a-t-il avancé, précisant que le taux des projets réalisés est de 66,66%, tandis que celui de projets en cours est estimé à 33,33%.

S'agissant du programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, 57 projets d'un coût total de plus de 5,83 MDH ont été réalisés, portant sur le soutien de la santé de la mère et de l'enfant (1,68 MDH/12 projets), l'appui à l'enseignement préscolaire en milieu rural (plus de 2,14 MDH/19 projets) et le soutien scolaire et la lutte contre la déperdition scolaire (plus de 1,63 MDH /26 projets), a-t-il ajouté.

Parmi les projets de l'INDH au niveau de la province d'Aousserd, figurent notamment la mise en place d'une crèche et garderie pour enfants à Bir Gandouz réalisées pour le compte de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance.

Mobilisant un montant global de 1.78 MDH, cette unité est composée de quatre salles pour quatre niveaux, d'un réfectoire, d'une cuisine, d'une salle polyvalente (psychomotricité, lecture et musique) et une aire de jeux de 145 m2.

Dans la même commune, deux salles polyvalentes et des dépendances sanitaires ont été mises en place au centre social de proximité relevant de l'Entraide nationale, nécessitant une enveloppe budgétaire de l'ordre de 601.716 Dhs.

Il s'agit également du projet relatif à la construction et à l'équipement d'un espace de jeu bien aménagé à l'unité de préscolaire "la Marche Verte", d'un coût de 278.160 Dhs.

Ce projet vise à mettre à la disposition des enfants du préscolaire un espace de jeu sécurisé de qualité et à développer les aptitudes physiques et psychologiques de cette catégorie.

Par ailleurs, le CPDH d'Aousserd a organisé, les 27 et 28 juillet, une caravane médicale multidisciplinaire maroco-américaine, ayant profité à 400 personnes issues de la commune rurale de Bir Gandouz et du poste frontalier El Guergarat.

Initiée par l'association Volunteer Morocco, l'Ambassade du Maroc à Washington et la Fondation du Sud, en coopération avec la Fondation "Paul Chester" et la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, cette action humaine et solidaire avait pour but de rapprocher les prestations médicales des catégories sociales en situation de précarité en milieu rural.

Les actions de l'INDH ont également porté sur la remise d'un camion frigorifique à la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale, pour un montant estimé de 660.000 Dhs, en vue de soutenir l'offre de santé dans la province.

L'acquisition de ce camion s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité au titre de l'année 2023, en partenariat avec le CPDH d'Aousserd et la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale.

En outre, une ambulance a été remise à la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale d'Aousserd, avec une enveloppe budgétaire de 492.000 Dhs.

Financée par le CPDH d'Aousserd, cette action s'inscrit dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les espaces territoriaux les moins équipés au titre de l'année 2022.

A noter que la troisième phase de l'INDH qui a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 18 mai 2005 est, à bien des égards, une expérience de développement social et humain unique, au plan national comme international. Son statut de Chantier de Règne, bénéficiant de la Haute Sollicitude du Souverain, et l'ambition qu'elle nourrit, sont les atouts de son action sur le terrain.

Au-delà de ces chiffres, l'INDH a, durant ces dernières années, renforcé considérablement son ancrage territorial et son positionnement en tant qu'acteur social incontournable et original, fédérateur, catalyseur mais aussi incubateur d'idées et de projets novateurs et à fort impact.