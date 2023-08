Algérie: Goudjil salue l'intérêt accordé par le président de la République au dossier de la Mémoire

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a salué l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au dossier de la Mémoire nationale, ainsi que son attachement à la préservation du caractère social de l'Etat.

Lors d'une entrevue accordée à la Télévision algérienne, à l'occasion de la célébration du double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), M. Goudjil a mis en avant la symbolique et l'importance de ces deux événements charnières dans l'histoire de la glorieuse Révolution de Novembre, saluant "le grand intérêt qu'accorde le président de la République au dossier de la Mémoire nationale".

Concernant la gestion des affaires publiques, le président de la Chambre haute du Parlement s'est félicité de la politique du président de la République visant à "consacrer le caractère social de l'Etat" et à "prendre en charge les dossiers y afférents".

Passant en revue le bilan du Conseil et la dynamique qu'il a connue à travers ses activités législatives et de contrôle ainsi qu'en matière de diplomatie parlementaire, M. Goudjil a rappelé les fondements de la politique extérieure de l'Algérie, qui, a-t-il dit, "privilégie les solutions pacifiques et négociées, rejette toute ingérence dans les affaires intérieures des pays et soutient les justes causes palestinienne et sahraouie et le droit des peuples opprimés à l'autodétermination".

L'entrevue sera diffusée, samedi prochain à partir de 20h50 sur la chaîne terrestre (TV1) et la chaîne (A3) de la Télévision algérienne.