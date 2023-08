Algérie: Constantine - Hidaoui lance les réunions des commissions spécialisées du CSJ

CONSTANTINE — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a présidé mercredi soir à Constantine, le coup d'envoi des réunions des commissions spécialisées de ce Conseil dans sa session ordinaire.

Dans une déclaration à la presse en marge des travaux de ces réunions, M. Hidaoui a indiqué que les 8 commissions du CSJ se réuniront jusqu'au 24 août courant à Constantine pour "débattre, étudier et traiter une série de thèmes en rapport avec les jeunes et faire des propositions pour améliorer la situation de la jeunesse algérienne".

Rappelant que le programme annuel du CSJ avait été validé il y a environ un mois, M. Hidaoui a indiqué que "les commissions spécialisées se réunissent à partir d'aujourd'hui à Constantine pour discuter des priorités et des projets contenus dans ce programme annuel".

Les projets, les propositions et les opinions qui déboucheront des réunions de ces commissions spécialisées seront "rendus public officiellement", a fait savoir M. Hidaoui, rappelant que le CSJ agit avec les politiques publiques et les différents projets, lois et textes en rapport avec les jeunes en les examinant et en évaluant leur compatibilité avec les aspirations des jeunes.

Tous les textes en rapport avec les jeunes, à leur tête le plan national de la jeunesse (PNJ) seront débattus et feront l'objet de propositions en vue de développer la jeunesse, a souligné, M. Hidaoui qui a indiqué que les préoccupations observées par les commissions du CSJ, les comités communaux ou qui ont été adressées seront au menu de ces réunions (selon les priorités) et seront étudiées et déposées auprès des hautes instances.

La session ordinaire des réunions des commissions spécialisées du CSJ lancée au pôle sportif Abdelhamid Damache, à Constantine "constitue une occasion pour consolider la formation spécialisée des membres des commissions et suivre la concrétisation des programmes annuels à travers la communication dans le cadre des activités nationales qui seront organisées", a-t-on appris des organisateurs

La première réunion a été consacrée à la commission de la citoyenneté, le bénévolat, la vie associative et la participation des jeunes à la vie publique et à la commission de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'économie de la connaissance.