Algérie: Marché national - Les légumineuses et le riz disponibles en quantités suffisantes

ALGER — L'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), importateur exclusif des légumes secs et du riz, dispose d'un stock suffisant de ces produits pour "satisfaire aisément" les besoins du marché national, a affirmé jeudi dans un communiqué le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, démentant les informations au sujet d'une prétendue lenteur d'approvisionnement du marché.

"L'OAIC, importateur exclusif des légumineuses et du riz, est à même de répondre aisément, de par ses capacités et ses moyens opérationnels, à l'ensemble des demandes en ces produits à l'échelle nationale", indique la même source.

L'OAIC dispose de "quantités considérables et suffisantes de légumineuses et de riz (stocks de régulation et de sécurité)", note la même source, rappelant que les produits en question sont emballés et floqués de la marque de l'OAIC ou de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), et proposés en "packs de différents volumes (à partir de 1 kg) et à des prix raisonnables".

Pour ce qui est des opérateurs économiques et des industriels (publics ou privé): les grossistes, les détaillants et les restaurants collectifs, le ministère a souligné que la vente de ces produits est "libre" et qu'elle "intervient sur demande auprès de l'OAIC".