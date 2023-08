Algérie: Un ouvrage sur la situation dans l'Oranie avant le déclenchement de la guerre de libération

ORAN — Un ouvrage sur la situation dans l'Oranie durant la période ayant précédé le déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, écrit par Dr Mohamed Belhadj, vient d'être publié à Oran.

L'auteur, professeur d'histoire à l'Université d'Oran 1"Ahmed Ben Bella", a indiqué, dans une déclaration à l'APS, jeudi en marge d'une conférence animée à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire de l'Offensive du Nord constantinois, que le livre traite en 233 pages de la situation politique, sociale et culturelle dans le secteur d'Oran et d'événements internationaux et locaux en cette période ayant contribué à la préparation du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale.

Cette étape a été caractérisée, selon le même chercheur, par une grave détérioration de la situation sociale et économique des Algériens, avec leur privation d'éducation et de culture, si ce n'étaient les efforts du mouvement national et de l'Association des oulémas musulmans Algériens qui ouvrait des écoles libres accueillant bon nombre d'enfants algériens pour leur permettre d'étudier et d'apprendre la langue arabe.

Le contenu du livre, édité par la maison d'édition "El Qods El Arabi" d'Oran, est réparti en trois chapitres. Le premier est consacré aux activités économiques dans le secteur oranais durant la période précitée, le second à la situation sociale et la troisième traite de la vie politique et des activités militantes et partisanes des Algériens dans le secteur oranais de l'époque.