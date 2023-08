Algérie: Domaine national - Parachever la numérisation de l'administration avant fin septembre

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a insisté mercredi sur la nécessité de parachever le programme de numérisation de l'administration du Domaine national avant fin septembre prochain, mettant en exergue l'importance de ce programme dans l'optimisation des opérations et l'amélioration de la qualité des services fournis en matière de foncier, indique un communiqué du ministère.

Le ministre effectuait une visite inopinée au siège de la Conservation foncière de Saïd Hamdine (Alger) dont relèvent les Conservations foncières de Bouzaréah, Chéraga et Bir Mourad Raïs.

La visite du ministre intervient dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du programme de numérisation de l'administration du Domaine national, et vise à s'enquérir des conditions de travail des fonctionnaires et d'accueil des citoyens.

Cette visite inopinée, souligne le communiqué, traduit "l'attachement à renforcer les valeurs de transparence et de compétence devant prévaloir parmi le personnel de l'administration du Domaine national, et confirme l'engagement du Gouvernement à réaliser la transition numérique dans tous les secteurs".

Constatant la mise en oeuvre du programme de numérisation, M. Faid a insisté sur l'évaluation du fonctionnement des systèmes et des techniques utilisés dans la digitalisation.

Il s'est également enquis des mesures adoptées et des défis auxquels fait face l'opération de la transition numérique, selon la même source.

A cette occasion, le ministre a mis en avant "l"importance d'accélérer et de parachever le programme de numérisation de l'administration du Domaine national avant la fin de septembre prochain, au plus tard".

A cette occasion, M. Faid a mis en relief l'importance d'améliorer la qualité des services fournis aux citoyens, affirmant que la priorité du gouvernement est "de répondre aux besoins et attentes des citoyens".

Le ministre a évoqué en outre le programme consacré au développement de la Direction générale du Domaine national (DGDN) visant à la doter des équipements électroniques nécessaires pour faciliter l'opération de numérisation, et contribuer partant à l'optimisation des opérations administratives et à l'amélioration de la qualité des services.

Par ailleurs, le ministre a souligné l'impératif d'améliorer les conditions de travail des employés et du personnel, en veillant à "assurer un environnement de travail adéquat et confortable à même de promouvoir la productivité et élever le niveau de performance".

Cette activité intervient "dans le cadre des efforts du ministère des Finances visant à améliorer et à développer l'administration du Domaine national et à réaliser un progrès significatif dans la numérisation administrative".

Ce programme devrait contribuer à "accroitre l'efficacité des opérations et à faciliter l'accès aux informations et aux données relatives au foncier et aux domaines".

Il s'agit aussi d'assurer "l'amélioration de la qualité des services fournis par cette administration aux citoyens pour concrétiser ainsi les instructions du président de la République", conclut le communiqué.