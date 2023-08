Afrique: Le sommet africain sur le climat est essentiel pour parler d'une seule voix du changement climatique - Commissaire Sacko

Addis Ababa le 18 Août, 2023 (ENA) Le premier sommet africain sur le climat est d'une importance capitale pour le continent, car il permet d'adopter une position commune et de parler d'une seule voix face aux défis du changement climatique, a déclaré Josefa Sacko, commissaire de l'Union africaine chargé de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable.

Le sommet, qui a pour thème "Promouvoir la croissance verte et les solutions de financement du climat pour l'Afrique et le monde", se tiendra à Nairobi, au Kenya, du 4 au 6 septembre 2023. Il abordera les défis du changement climatique et proposera des solutions durables en Afrique.

Lors d'une conférence de presse mercredi dernier, M. Sacko a déclaré que l'Afrique était déterminée à mettre en place un développement transformateur afin de réaliser l'Agenda 2063.

L'Afrique s'est lancée dans un certain nombre de projets phares pour concrétiser les aspirations du continent dans le plan directeur, a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "Nous ne voyons pas beaucoup de progrès à cause du changement climatique."

L'Afrique dispose des ressources humaines et naturelles nécessaires pour atteindre ses objectifs de développement et contribuer au développement d'autres régions ainsi qu'à la résolution des problèmes mondiaux, a souligné Mme Sacko.

%

"Pourtant, environ 400 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'eau potable et 700 millions n'ont pas accès à un bon système d'assainissement. Comme si cela ne suffisait pas, environ 54 % de la population est actuellement plongée dans l'obscurité en raison du manque d'électricité, tandis que 800 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à des moyens de cuisson propres, ce qui signifie qu'elles sont exposées au carbone noir, qui est dangereux pour leur santé", a-t-elle précisé.

Le changement climatique a eu un effet dévastateur sur le développement de l'Afrique et continue de soumettre de plus en plus d'Africains à la faim et à la malnutrition, au retard de croissance et à la pauvreté, a fait remarquer la commissaire, qui a souligné que "nos économies se contractent également en raison des effets du changement climatique et que la récupération des impacts du COVID-19 a été lente".

Selon elle, le stress de la dette a été aggravé par les impacts de COVID-19, le changement climatique et les systèmes monétaires internationaux injustes, qui tendent à être biaisés contre l'Afrique.

Le sommet se concentrera sur la transition énergétique, les minéraux verts et la fabrication, l'agriculture durable, l'utilisation des terres et de l'eau, l'infrastructure durable et l'urbanisation, ainsi que le capital naturel, a-t-on indiqué.

Le sommet fournira également une plateforme pour aborder l'intersection du changement climatique avec le développement de l'Afrique et pour accroître l'investissement mondial dans l'action climatique, en particulier en Afrique.

Les dirigeants des pays africains et de nombreuses autres institutions internationales devraient participer au sommet.