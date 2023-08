Ethiopie: Une initiative des Émirats arabes unis fournit de l'eau potable à des villages du pays

L'initiative humanitaire des Émirats arabes unis, Beyond2020, a amélioré l'accès à l'eau potable pour 9 000 personnes dans trois villages ruraux de la région du Sud, selon le prix Zayed pour le développement durable.

Six puits peu profonds équipés de pompes solaires ont été installés dans les villages de Walessa, Holte et Gato du district de Derashe, réduisant ainsi l'incidence des maladies d'origine hydrique et améliorant la santé générale.

Le directeur général du prix Zayed pour le développement durable des Émirats arabes unis, Sultan Ahmed Al Jaber, a déclaré que Beyond2020 et ses partenaires étaient ravis d'avoir pu améliorer les moyens de subsistance des communautés en leur donnant accès à cette ressource essentielle.

Selon lui, ce déploiement en Éthiopie est un parfait exemple de la manière dont nous pouvons créer un changement significatif et aborder les questions urgentes posées par le changement climatique lorsque nous nous rassemblons.

"Nous devons continuer à agir de manière solidaire dans notre quête d'un avenir où l'eau potable sera accessible à tous", a souligné le directeur général.

Les villages de Walessa, Holte et Gato se trouvent dans des zones de basses terres où l'eau potable est rare. Les membres des communautés de ces trois villages dépendaient de sources d'eau insalubres, notamment des eaux de surface récoltées par la pluie et des rivières à ciel ouvert situées à proximité, pour répondre à leurs besoins en matière de boisson, de nettoyage et de cuisine, ce qui a entraîné des taux élevés de maladies d'origine hydrique.

Le ministre de l'eau et de l'énergie, Habtamu Itefa, a remercié l'initiative Beyond2020, ses partenaires et le gouvernement des Émirats arabes unis d'avoir soutenu l'installation efficace d'une source d'eau propre afin d'améliorer la vie de milliers de personnes dans les villages.