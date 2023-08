Afrique: Le ministre des Émirats arabes unis souligne l'urgence d'augmenter le financement de la lutte contre le changement climatique pour les pays africains

Sultan bin Ahmed Al Jaber, président désigné des Émirats arabes unis pour l'industrie et les technologies avancées et président de la COP 28, a souligné aujourd'hui la nécessité urgente d'accroître le financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays africains afin de leur permettre de saisir l'occasion d'un avenir sans carbone et résilient au changement climatique.

Dans son discours prononcé lors de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) à Addis-Abeba, le sultan Al Jaber a déclaré que "la science et le bon sens nous disent que notre réponse collective au changement climatique est loin d'être suffisante".

Le président désigné a souligné que l'Afrique est l'une des régions les plus durement touchées par les phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat, de la Corne de l'Afrique au lac Tchad et au-delà.

Il a fait remarquer que le monde a vu trop de vies et de moyens de subsistance dévastés, du Pakistan à Hawaï. Pourtant, l'Afrique est confrontée à des conditions climatiques extrêmes ayant des répercussions plus importantes depuis plus longtemps que la plupart des autres régions du monde.

"Ici, dans la Corne de l'Afrique, les pluies ne sont pas tombées depuis plus de quatre saisons, et 23 millions de personnes souffrent aujourd'hui d'une grave famine en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Le lac Tchad, autrefois source de vie pour des millions de personnes au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun, n'a plus qu'un dixième de sa taille. Les inondations permanentes ont ruiné les récoltes et propagé des maladies vectorielles au Malawi, au Mozambique, à Madagascar, en Zambie et au Rwanda".

En reconnaissant les initiatives des gouvernements africains en matière de climat, M. Al Jaber a souligné les efforts de l'hôte de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE), l'Éthiopie.

"L'Éthiopie n'est qu'un des pays qui montrent la voie avec son Initiative pour un héritage vert (Green Legacy Initiative, GLI). Depuis 2019, cette initiative a permis de planter plus de 25 milliards de semis, d'améliorer l'agriculture durable, de renforcer la sécurité alimentaire, d'exporter des aliments sains vers les marchés étrangers et de créer près d'un million d'emplois verts."

Cependant, Al Jaber a noté que le manque chronique de financement climatique disponible, accessible et abordable est un obstacle majeur qui entrave la poursuite des progrès en matière d'action climatique.

"Actuellement, à peine un dixième du financement mondial de la lutte contre le changement climatique parvient à l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, près de 250 milliards de dollars par an sont nécessaires pour respecter les engagements de l'Afrique en matière de contribution déterminée au niveau national (CDN) jusqu'en 2030", a-t-il précisé.