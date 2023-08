Togo: Sur initiative du MMLK, l'ARSE se fait redécouvrir et rappelle aux abonnés leurs droits et obligations

Au travers d'une séance de sensibilisation et d'information organisée en collaboration avec le MMLK (Mouvement Martin Luther King) du Pasteur Edoh Komi, l'ARSE (Autorité de Règlementation du Secteur de l'Electricité) se fait redécouvrir, à Lomé et précisément dans la Commune de Golfe 2, ce Jeudi 17 Août 2023. Outre la redécouverte de l'ARSE, il a été question au cours de cette rencontre qui a connu la participation de diverses couches sociales et usagers des services publics de l'électricité, de faire connaitre à ces derniers, leurs droits et devoirs en tant qu'abonné.

Pour une telle séance qui a ravis plus d'uns de par les explications et autres approches de solutions apportées aux diverses préoccupations, les usagers avaient en face et dans un dialogue franc, des responsables de l'ARSE mais également de la CEET (Compagnie Energie Electrique du Togo).

Entre autres interventions, il y avait celui du Chef Service Communication et Relations Publiques, Marc Kouakani-Assi, et celle d'un responsable du service juridique de l'ARSE qui ont apportés des éclaircies quant aux prérogatives de cette autorité et aux différences interrogations des uns et des autres. Des interrogations dont nombre sont relatives au service offert par la CEET. Les usagers sont donc situés sur les missions de l'ARSE qui vont de la participation à l'évaluation des projets et à la supervision des appels d'offres nationaux et internationaux pour la conclusion des conventions de concession... », à la « mise en oeuvre des procédures de conciliation et d'arbitrage pour régler les litiges éventuels entre les intervenants du secteur de l'électricité », en passant par la « proposition au ministre chargé de l'énergie des projets de normes et de formules destinées à réguler les activités réglementées et relatifs à toute autre question concernant le secteur de l'électricité et plus particulièrement dans le domaine des tarifs pratiqués par les concessionnaires et les exploitants, de la qualité de l'énergie fournie, du cahier de charges et des normes de sécurité », et la procédure de « vérifications et investigations nécessaires et la mise en oeuvre des pouvoirs qu'elle détient aux fins de certifier la conformité des installations électriques aux normes de sécurité et aux normes techniques applicables ainsi que le respect des dispositions de la loi par les concessionnaires et exploitants ».

Dans les détails, il s'agit d'après M. Kouakani-Assi, d'une mission de règlementation mais aussi de régulation qui est assignée à l'ARSE. Ainsi, elle fixe les normes dans lesquelles les activités doivent être menées, les délais d'intervention quand les acteurs du secteur (fournisseurs, producteurs et distributeurs) sont sollicités par les consommateurs... Et qu'en termes de régulation, elle intervient sur sollicitation de l'une des parties, entre autres dans le règlement des différends ou litiges entre les différents acteurs du secteur producteurs, distributeurs de l'électricité, transporteurs et les consommateurs, et que les tentatives pour trouver une solution ont été vaines. Autre contexte dans lequel l'ARSE peut être saisie par un consommateur, il a été cité celui des retards de branchement, de présentation de devis, de facturation qui suscite des doutes. Enfin, il y a aussi la surveillance du secteur pour faire respecter les plans élaborés à la base. Chose intéressante, pour ces différentes interventions, d'après le responsable communication et Relations publiques de l'ARSE, c'est qu'il n'y a rien à payer pour leur intervention.