Madagascar: Andry Rajoelina au Vatican - « Tsodrano » du Pape au président et au peuple malgache

Conviviale et cordiale. Le président Andry Rajoelina reçoit la bénédiction du Pape François. Conformément à ce qui a été annoncé dans notre édition d'hier, le président Andry Rajoelina a effectué une visite officielle au Saint-Siège, hier.

Accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, leurs trois enfants et la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, durant ce voyage au Vatican, le chef de l'Etat a été reçu en audience privée par le Pape François. Ce tête-à-tête a eu lieu dans la salle de réception des hôtes de marque du Saint-Siège. Il s'agit de la troisième rencontre entre les deux personnalités après celle du mois d'avril 2013, un mois après l'élection du Souverain Pontife, et l'entrevue au Palais d'Iavoloha pendant la visite du Pape à Madagascar en septembre 2019.

Bateau

A l'issue de leur tête-à-tête, le Pape François a pris une photo avec l'ensemble de la délégation, à côté de la maquette de bateau miniature que le président a offert au Saint-Père lors de sa visite à Madagascar en 2019. Le Pape a d'ailleurs expliqué que depuis son retour de Madagascar, il l'a placée dans son bureau en guise de décoration. A chaque fois qu'il pose les yeux sur ce cadeau, la Grande île lui vient à l'esprit et chaque jour, il ne manque pas d'adresser une prière pour Madagascar et pour le peuple malgache. Le Pape et la famille présidentielle ont ensuite prié un Avé Maria devant l'effigie de la Vierge Marie, offerte par le Conseil des Évêques de Madagascar.

%

Messager de Paix

Tout ceci démontre l'importance de la place que Madagascar occupe au Saint-Siège. Le Pape François porte la Grande île dans son coeur. Il n'a d'ailleurs pas manqué de donner son » tsodrano » au président Andry Rajoelina, à sa famille, ainsi qu'au peuple malgache. A la fin de la rencontre, sa Sainteté, le Pape François a offert au président Andry Rajoelina une sculpture en fer forgé portant une inscription en italien « Siate Messaggeri Di Pace » qui signifie » Soyez un Messager de Paix « .

En quelque sorte, le Pape François a confié une mission au président Andry Rajoelina : être le porteur de message de paix. Pour sa part, le numéro Un d'Iavoloha a remercié le Pape François pour l'engagement et l'accompagnement sans faille de l'Eglise catholique dans les actions au développement à Madagascar, notamment dans les domaines de l'éducation et la santé.

Coopération respectueuse

Après cette entrevue avec le Saint-Père, le président Andry Rajoelina a aussi eu une entrevue avec Monseigneur Miroslaw Wachowski, sous-secrétaire pour les Rapports avec les États au Vatican. L'instauration prochaine d'un accord de coopération bilatérale entre Madagascar et le Vatican a été abordée durant la rencontre. Selon Vatican News, divers questions nationales et internationales ont également été abordées, notamment la guerre en Ukraine et ses conséquences globales, les situations de crise affectant le continent africain et la possibilité de procéder à l'étude de la rédaction d'un accord bilatéral, en tant que signe supplémentaire d'une coopération respectueuse. Après cette visite, le président Andry Rajoelina et sa famille ont assisté à une messe à la Basilique Saint-Pierre de Rome afin de porter en prière Madagascar et le peuple malgache.