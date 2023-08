Cameroun: Coopération militaire - On évalue le chemin parcouru

Le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense ( Mindef), Joseph Beti Assomo, a, le le mercredi 09 août 2023, , inauguré la 2ème Conférence ressortissant à la coopération militaire.

C'était "sous très hautes instructions du président de la République, chef suprême des forces armées", et en présence du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des Relations avec le Commonwealth, Felix Mbayu. Le conclave a pris fin deux jours plus tard, à Yaoundé.

La salle des Actes du ministère de la Défense, a servi de cadre du mercredi 09 au vendredi 11 août 2023, à la tenue de la 2 ème Conférence de la coopération militaire du Cameroun. Les travaux ont été ouverts par Joseph Beti Assomo le Mindef. Ce dernier avait aussi à ses côtés, le secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie nationale, Galax Landry Etoga. Des hauts gradés de l'Armée camerounaise étaient présents à cette cérémonie d'ouverture de la Conférence, avec à leur tête, le chef d'État major des Armées, le général de corps d'armées, René Claude Meka. Les travaux avaient pour fil conducteur " La coopération militaire camerounaise à l'ère du retour à la multipolarisation de la puissance en relations internationales".

Contexte

Depuis plusieurs années, le Cameroun fait face aux défis sécuritaires, avec notamment les attaques terroristes de la secte djihadiste nigériane Boko Haram, ainsi que la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays, où des forces obscurantistes essayent vainement de partitionner le pays, face au professionnalisme des forces de défense et de sécurité.

Les visées

Ayant évoqué le contexte de la tenue des travaux par Joseph Beti Assomo, il se dégage que la Conférence en cours s'inscrit dans le sillage de la première, tenue en septembre 2017. Celle de cette année se donne de faire le point sur la coopération militaire du Cameroun avec les pays et les organisations partenaires. Il s'agit en fait d'une évaluation critique du chemin parcouru, avec une vue sur l'international, afin de se réajuster, en mobilisant des moyens qui permettent d'atteindre les objectifs visés, pour un Cameroun encore plus paisible et et stable.

Pour les militaires récemment nommés au sein des missions et bureaux militaires à l'étranger, il s'agit, avant leur déploiement, d'échanger avec les attachés de défense, histoire de s'imprégner des problématiques de paix, de renseignements et de sécurité. L'imprégnation du code de conduite en milieu diplomatique pour les promus, est aussi au coeur des préoccupations des travaux de Yaoundé

Enjeux et défis géopolitiques

Et relativement aux crises sécuritaires que traverse le pays, Joseph Beti Assomo le Mindef, dans son adresse d'ouverture des assises, a indiqué que " ces défis géopolitiques nous imposent une cohérence de pensée et d'action. C'est pourquoi les travaux de cette deuxième conférence de la la coopération militaire camerounaise, dont le thème est : la coopération militaire camerounaise à l'ère du retour à la multipolarisation de la puissance des relations internationales, nous permettront de faire le point de nos activités et d'esquisser des perspectives pour l'avenir". Et de poursuivre que " l'opportunité de recueillir la perception, de comprendre les enjeux de nos différents partenaires, et de vous donner des orientations générales et spécifiques. Bref, une feuille de route, vous qui animez au quotidien notre partenariat de défense suis l'autorité de nos chefs de missions diplomatiques ".

Des partenariats traditionnels renforcés par Paul Biya

Joseph Beti Assomo a mentionné, que sous la houlette du président de la République, Paul Biya, la coopération militaire a été renforcée avec des partenaires traditionnels, et de nouvelles alliances, nouées. Toute chose qui, à en croire le Mindef, vaut "au Cameroun, notoriété et respectabilité en Afrique et hors du continent '.

La menace des illuminés de la diaspora...

Durant les trois jours de travaux, les attachés de défense et les personnels militaires nouvellement nommés dans diverses représentations diplomatiques camerounaises à l'étranger, ont eu à cogiter sur des stratégies visant à trouver des réponses efficaces à l'activisme sur fond de brigandage, d'une frange de la diaspora camerounaise, notamment en Europe et aux États-Unis. Joseph Beti Assomo s'est du reste réjoui de l'amélioration de la représentativité du Cameroun dans les organisations internationales chargées des questions sécuritaires, notamment au sein des Nations-Unies, de l'UA, de l'Union européenne, de la CEEAC.