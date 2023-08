Sénégal: BRVM - Les indices phares de la Bourse dans la zone rouge ce 17 août 2023

Les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) sont dans la zone rouge au terme de la séance de cotation de ce jeudi 17 août 2023.

L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,37% à 205,97 points contre 205,92 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre une baisse de 0,31% à 103,45 points contre 103,37 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte baissé, soit 1,47% à 103,23 points contre 104,77 points la veille.

La valeur des transactions est remontée à 980,790 millions de FCFA contre 51,383 millions de FCFA la veille.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions enregistre une baisse de 2,048 milliards, passant de 7660,717 milliards de FCFA le 16 août 2023 à 7662,765 milliards de FCFA ce 17 août 2023.

Quant à celle du marché des obligations, elle est toujours en baisse de 295 millions, se situant à 9958,273 milliards de FCFA contre 9958,568 milliards de FCFA le 16 août 2023.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,40% à 5 700 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 3,74% à 6 100 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 2,91% à 3 890 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 2,61% à 10 210 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 2,22% à 1 840 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 3 100 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,24% à 1 345 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 630 FCFA), BOA Mali (moins 6,67% à 1 400 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 1 050 FCFA).