Zimbabwe: Élections présidentielles - Le pays se rend aux urnes sur fond de tensions et d'urgences sociales

Harare — Le Zimbabwe s'approche de l'élection présidentielle du 23 août dans un climat de peur et de crise socio-économique. Le pays d'Afrique australe, qui s'est débarrassé en 2017 du président-prince Robert Mugabe, au pouvoir sans interruption pendant 40 ans depuis 1987, accusé de gouverner comme un dictateur et d'avoir conduit la nation au bord de la faillite, s'approche des deuxièmes élections libres de son histoire sur fond de tensions et de graves problèmes sociaux.

Les deux principaux candidats sont les mêmes qu'en 2018, le président sortant Emmerson Mnangagwa et Nelson Chamisa, un avocat et pasteur de 45 ans qui dirige le plus grand parti d'opposition du pays, la Coalition des citoyens pour le changement (CCC). De nombreux analystes s'attendent à ce que le vote se déroule dans un climat agité en raison des craintes de répression et de fraude, ainsi que des niveaux croissants d'hyperinflation, de pauvreté et de chômage.

Faut-il s'attendre à une élection marquée par la violence ? Où en est le processus démocratique près de six ans après l'éviction de Mugabe (décédé en 2019 à l'âge de 95 ans, à Singapour, ndlr) ? Et comment les chrétiens du pays vivent-ils cette phase ? Nous avons interrogé le père Tryvis Moyo secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques du Zimbabwe.

Cette fois-ci, explique le rédemptoriste, les élections semblent différentes des précédentes, en ce sens que les dirigeants parlent le langage de la paix et encouragent les gens à aller voter pacifiquement, sans incitation à la haine. Le résultat est que jusqu'à présent (11 août, ndlr), nous n'avons pas entendu parler de beaucoup d'incidents ou de violence. Cela ne veut pas dire que les incidents violents ont été complètement éliminés. La semaine dernière, un homme a été lynché à mort dans l'un des townships de Harare et plus nous approchons de la date du scrutin, plus l'atmosphère devient tendue".

Le président Mnangagwa, lors d'un rassemblement océanique réunissant plus de 150 000 partisans dans la capitale Harare le 9 août, a affirmé que le Zimbabwe serait définitivement perdu si le peuple ne le réélisait pas et a ensuite accusé Chamisa de promettre aux électeurs zimbabwéens l'aide de Washington en échange de leurs votes. L'opposant a toutefois répondu en accusant la Zanu-PF (le parti de Mnangagwa, le même que celui de Mugabe, ndlr) de "recourir à de sales tours" parce que le parti est en "mode panique".

"La situation est très délicate", reprend le secrétaire général de la Conférence épiscopale, "et nous craignons que du climat relativement paisible de cette période, il ne se produise quelque chose de plus violent. Dans un contexte de fortes tensions sociales, de pauvreté et de nombreux problèmes, il suffit de peu de choses pour déclencher des affrontements. Les dirigeants ne doivent rien dire qui puisse être mal interprété par les partisans. Mais en même temps, la liberté d'expression et de réunion doit être garantie : de nombreuses manifestations convoquées par l'opposition ont été interdites, même plus de 50 %, et c'est un très mauvais signe, nous avons besoin d'électeurs informés et de citoyens qui se sentent libres de s'exprimer".

L'inflation, le chômage élevé, l'instabilité politique et économique ont fait du Zimbabwe l'un des pays les plus pauvres du continent et du monde, un endroit où il est de plus en plus difficile de vivre.

"Depuis 2000, notre économie, reprend le père rédemptoriste, n'a jamais été stable, le chômage est toujours très élevé et cela a conduit à une fuite des cerveaux du pays dans des proportions bibliques, beaucoup vont en Afrique du Sud, d'autres en Europe ou dans d'autres endroits du monde, notre diaspora est maintenant très importante. Il est évident que sans générations formées, éduquées et spécialisées, il est très difficile pour le pays de se relever ; seules les personnes âgées ou très jeunes restent ici, la génération qui peut sortir le Zimbabwe de cette situation est absente, je le répète. Les infrastructures ne sont pas entretenues comme elles devraient l'être, les investissements peinent à arriver. Un autre problème majeur est que, bien que nous ayons notre monnaie nationale, le dollar zimbabwéen, on a tendance à préférer les dollars américains ici. Pour les pauvres et les chômeurs, payer avec des prix liés au dollar américain aggrave la situation. Après Mugabe, nous avons constaté une légère amélioration de la situation sociale, la construction de routes et de bâtiments dans les villes, mais en même temps, nous pouvons dire qu'au niveau des droits, il y a même un recul, l'espace démocratique s'est rétréci dans certaines régions. Des lois draconiennes ont été promulguées et il est facile d'aller en prison pour une simple dissidence politique".

Dans un pays à forte majorité chrétienne (75 % de baptisés appartenant à diverses dénominations évangéliques et protestantes, contre 5 à 6 % de catholiques, ndlr), les Eglises, réunies au sein du Conseil des Eglises du Zimbabwe, ont toujours joué un rôle important sur le plan social et politique.

"Les Églises facilitent constamment les processus de paix au Zimbabwe et rencontrent régulièrement les dirigeants politiques des différents partis avant, pendant et après le processus électoral. Pour nous, il s'agit d'une fonction décisive qui rend notre rôle crédible afin de convaincre les dirigeants et leurs partisans et de toujours trouver des moyens d'unir et non de diviser. Les catholiques ont toujours été en première ligne pour demander aux dirigeants d'être responsables, de s'engager à créer des espaces libres et démocratiques et donc de rendre ces élections libres et démocratiques. Nous ne voulons plus que les élections soient l'occasion d'affrontements, de craintes de violence au sein de la population, car elles finissent toujours par nuire davantage à l'économie du pays. Nous devons savoir que le Zimbabwe va de l'avant et que les politiques toxiques du passé ne sont plus qu'un souvenir. Il est absolument nécessaire de réformer les institutions nationales pour qu'elles restent libres et indépendantes..