Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Août 2023

Libye : Affrontements à Tripoli - L'Union africaine appelle au calme dans la région

Près d'une cinquantaine de personnes ont été tuées et 146 autres blessées lors d'affrontements violents opposant de lundi à mardi deux influents groupes armés dans la banlieue sud-est de Tripoli, selon le Centre de médecine d'urgence. Face à cette situation sanglante qui a également causé près de 145 blessés, le président de l'Union africaine a appelé, le jeudi 17 août 2023 au calme entre les deux fractions, via un communiqué. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat suit avec une grande inquiétude les développements de la situation sécuritaire à Tripoli qui se sont soldés par de nombreuses pertes en vies humaines et beaucoup plus de blessés. Il exhorte toutes les parties prenantes et tous les acteurs militaires, politiques et sociaux à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités. ( Source :abamako.com)

Sénégal : Imam Kanté sermonne Sonko - « Je vous conseille de préférer vous défendre par des moyens licites… »

Dans un post paru, ce jeudi, sur sa page Facebook, l'imam Ahmadou Makhtar Kanté a envoyé un message fort au maire de la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Il demande au leader de Ex-Pastef d'arrêter sa grève de la faim qu'il a entamée depuis plus de deux semaines. "Au nom de mes charges d'imam et des responsabilités qui en découlent, je prends Allah (Swt) à Témoin et tout le peuple sénégalais pour demander à mon frère Ousmane Sonko de mettre fin à la grève de faim. Je demande solennellement aux chefs religieux, chefs coutumiers, personnes influentes de la classe politique et de la société civile de lui demander de mettre fin à ce mode de résistance que les oulémas les plus respectés de la Oumma ont déclaré Haram." ( Source : adakar.com)

%

Gabon : Élections générales du 26 août - Ali Bongo garantit la sécurité des scrutins

Le président Ali Bongo Ondimba, a affirmé son engagement à garantir la sécurité des populations lors des élections générales prévues pour le 26 août, lors de son discours à la nation prononcé le mercredi 16 août, à la télévision. Il a promis que toutes les forces de défense et de sécurité du pays seraient mobilisées pour protéger les voix, les choix, les maisons et les foyers des citoyens. Bien que le calme règne actuellement dans le pays, de nombreux Gabonais se souviennent des troubles post-électoraux survenus après l'élection présidentielle de 2016. Pour éviter tout risque, plusieurs personnes quittent la capitale Libreville pour l'intérieur du pays ou même leur pays d'origine. (Source : alibreville.com)

Ghana : Intervention militaire au Niger - L'opposition rejette une participation du pays

Accra accueille ces 17 et 18 août 2023 une réunion des chefs d'état-major de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) consacrée à une éventuelle intervention militaire au Niger, où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet. Mais au Ghana, pays qui pourrait envoyer des troupes sur le sol nigérien, une partie de l'opposition politique est vent debout contre cette option. L'opposition ghanéenne affiche son opposition à une intervention militaire de la Cédéao au Niger, pays où un coup d'État a eu lieu contre le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Alors que les chefs d'état-major du bloc ouest-africain se réunissent à partir de ce jeudi à Accra, pour évoquer une possible intervention militaire sur le sol nigérien, le principal parti d'opposition ghanéen le National democratic congress (Ndc), met en garde contre les risques sécuritaires et financiers d'une telle opération. Le gouvernement a beau tenté d'expliquer sa position lors d'une réunion de haut niveau mardi entre les chefs de sécurité et les membres du Parlement, mais le Ndc n'est toujours pas convaincu. (Source :alome.com)

Côte d'Ivoire : Élections locales - La CEI révèle une liste électorale de 8 012 424 électeurs pour 10 761 lieux de vote

Ce sont au total 8 012 424 électeurs qui devraient exprimer leur droit de vote aux urnes le 02 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire. L'information a été donnée par le président de la Commission Électorale Indépendante (Cei), Coulibaly Kuibiert-Ibrahim au cours d'une rencontre avec les candidats et les représentants des partis politiques tenue ce jeudi 17 août 2023 Abidjan-Cocody. Selon le président de la CEI, 10761 lieux de vote ont été retenu pour ces échéances électorales sur toute l'entendue du territoire. Évoquant les cas de signature des procès- verbaux, le président de la Cei a été clair « j'invite les représentants des candidats à signer les procès -verbaux, d'accord ou pas. Car un espace sera réservé au bas des fiches des procès- verbaux où ils pourront exprimer l'objet de leurs griefs ou mécontentements au cas où. » Il a rappelé par ailleurs que le dépouillement se fait sur place. « Les représentants ne doivent pas signer avant la fin du dépouillement. », précise-t-il tout en assurant que « la Cei va veiller à ce qu'il y ait la sécurité partout ». (Source : abidjan.net)

Bénin : Fermeture des frontières avec le Niger - Les camionneurs obligés de vendre du carburant pour survivre

Plus de 1000 camions sont bloqués à Malanville depuis la fermeture de la frontière Bénin-Niger. Les conducteurs des camions ne savent plus à quel saint se vouer. Grand désarroi chez les conducteurs routiers dont les camions sont stationnés à la frontière Bénin-Niger. Selon le premier adjoint au maire de Malanville, Moussa Seydou, au micro de Bip Radio, les camions s'étendent sur environ 27 km de Guéné à Malanville et jusqu'au-delà. Le Bénin a fermé sa principale frontière avec le Niger après le double sommet Uémoa-Cédéao tenu au Nigéria le 30 juillet 2023. La fermeture des frontières d'avec le Niger est l'une des sanctions prises par les Chefs d'Etat africains à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum. ( Source : Rfi)

RCA : Éducation nationale - Un groupe de syndicats du secondaire dénonce un accord

Après un moment de répit, les enseignants du primaire et du secondaire reviennent à la charge. Ces derniers, en marge d'une assemblée générale tenue, samedi 12 août 2023, à Bangui, ont dénoncé l'accord signé, il y a un mois, avec le gouvernement. Un accord, selon eux, signé sous pression. Au cours de leur assemblée générale du samedi 12 août, les enseignants du fondamental 1 et du secondaire ont exprimé tour à tour leur indignation et dénoncé l'accord conclu avec le gouvernement au terme d'une longue période de négociations. Pour la plateforme dynamique des enseignants, le document a été signé "sous pression" et en violation de règles qui régissent le fonctionnement des syndicats. Après cette dénonciation, la plateforme a annoncé son retrait du comité et de toutes les initiatives de négociation. (Source :abangui.com)

Burkina Faso : Mise en œuvre d'un identifiant unique - Le premier ministre engage les acteurs

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a présidé la toute première session du Comité d'orientation stratégique, de suivi et de mise en cohérence des initiatives d'identification au Burkina Faso (Cosmciu), le mercredi 16 août 2023 à Ouagadougou. Tout en réitérant sa disponibilité à soutenir la mise en place de l'identifiant unique électronique de base des personnes au Burkina Faso, il a engagé les acteurs de mise en œuvre du projet à accélérer et intensifier les actions, en vue d'atteindre les résultats escomptés dans les délais impartis.( Source : aouaga.com)

Guinée : Tous les magistrats appelés à cesser leurs activités…

Suite à la suspension du président du tribunal de première instance de Labé et du substitut du procureur de la même juridiction par le garde des sceaux, l'Association des magistrats de Guinée, a réagi de manière ferme. Elle appelle tous les magistrats de Guinée à cesser leurs activités jusqu'au rétablissement des personnes suspendues. « Au regard du danger que court le pouvoir, judiciaire en ce moment crucial, relativement à la gestion bancale du département de la Justice, le Conseil d'administration de l'Amg invite l'ensemble des magistrats de Guinée, à cesser immédiatement toute activité sur toute l'étendue du territoire national, jusqu' à ce que messieurs Moussa Camara et Cé Avis Gam Y, arbitrairement suspendus, soient rétablis dans leurs fonctions respectives », a lancé ce jeudi 17 août 2023 Mohamed Diawara, le président de l'Amg.( Source : africaguinee.com)