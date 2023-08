Ile Maurice: Arrestation de deux frères Etwaroo à La Marie - Keegan Etwaroo avait porté plainte à l'IPCC pour «planting» dans son poulailler

Son nom est étroitement associé à l'affaire de pot-de-vin allégué lié au chassé de Grand-Bassin. Le lendemain de la plainte de Keegan Etwaroo pour «planting» à l'IPCC, deux plants de cannabis sont découverts près de son poulailler lors d'une descente policière. Ses deux frères, Kiran et Ajay, et lui-même, sont interpellés, tout comme un gardien «sans-papiers» qui les incrimine...

Une opération antidrogue, montée sous la supervision de l'inspecteur Jaunky de la Divisional Supporting Unit, en collaboration avec des officiers de la Special Mobile Force et de la Dog Unit, mercredi après-midi, a vu l'arrestation des frères Etwaroo, Ajay et Kiran pour culture de cannabis dans leur poulailler, Summer Farm Poultry à La Marie. Deux plants de cannabis de 25 cm et 65 cm. ont été saisis. Un gardien indien en situation illégale a aussi été arrêté. Ils ont tous comparu au tribunal de Curepipe, hier. Comme la police a objecté à leur remise en liberté, ils comparaîtront en cour à cet effet, le lundi 21 août.

Par ailleurs, Keegan Etwaroo a été interpellé et relâché après interrogatoire. Me Yash Bhadain, qui représente les frères Etwaroo, nous explique que Keegan Etwaroo avait porté plainte à l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) mardi. L'avocat a déclaré que son client avait eu des informations qu'il y aurait du planting of drugs chez lui et c'est effectivement ce qui s'est passé. «Des plants de cannabis ont été retrouvés hors du poulailler et non pas à l'intérieur.»

La descente au poulailler de La Marie

La descente a eu lieu vers 16 h 40 dans le poulailler de Keegan Etwaroo. Les agents était munie d'un mandat d'arrêt et en compagnie de son frère Kiran présent sur les lieux, une fouille a été effectuée dans le poulailler. Entretemps, deux policiers ont vu une personne cachée dans les buissons, à dix mètres du poulailler. En s'approchant, ils ont vu que l'homme avait en main un sac jaune contenant deux plants de cannabis, de hauteurs différentes.

Questionné, l'indien Sheikhawat Shiv Raj Singh a répondu que les plantes appartenaient à son employeur et propriétaire du poulailler. Informé qu'il faisait face à une charge provisoire de culture de cannabis, l'Indien a déclaré qu'il travaillait comme gardien du poulailler : «Les plants de cannabis sont pour mon boss Etwaroo qui est le propriétaire du poulailler.»

Informé des preuves de la police sur l'employé, Kiran Etwaroo a répondu : «Mo koné misié ki Shiv Raj res la ek travay dan poultry mo frer.» La police l'a alors informé des deux plants de cannabis retrouvés sur l'Indien. En présence de son avocat, il a gardé son droit au silence alors que les policiers lui ont fait comprendre que l'employé indien avait fait des allégations contre lui, mais il a préféré toujours garder le silence. Ajay Etwaroo, 52 ans, a aussi été interpellé par la police après les allégations faites contre lui par le travailleur indien. Il a répondu que cela faisait 20 jours qu'il avait eu des différends avec son frère. Il a aussi été arrêté, la police n'ayant pas cru dans sa version des faits.

Enquête pour culture de cannabis en 2016

En 2016, Kiran Etwaroo, 44 ans, avait été épinglé par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) pour la culture de 131 plants de gandia sur leur terrain de chasse à Grand-Bassin. Jaymala Etwaroo et l'ancien gardien des lieux, Jean Christophe Firmin, avaient été arrêtés. Keegan Etwaroo a, lui, été récemment au centre d'une polémique après que l'affaire Franklin a éclaté au grand jour. Les prête-noms de Franklin avaient conduit à l'ancien détenteur du bail du ranch de Grand-Bassin, Keegan Etwaroo. En 2015, le bail avait été renouvelé pour une période de sept ans. Toutefois, en 2016, après la découverte de 141 plants de cannabis sur les lieux par l'ADSU, le bail avait été résilié.

En mai 2016, R K S Deer Ranch Ltd avait reçu une lettre du Permanent Secretary du ministère de l'Agro-industrie l'informant que le bail du terrain avait été résilié après la découverte d'activités illégales. Keegan Etwaroo, qui détenait des ordinary shares dans cette société, avait déposé en 2017 une plainte réclamant Rs15 millions de dommages à l'État pour rupture de contrat. En 2020, il n'avait plus donné suite à cette affaire.

En mars 2023, sur une dénonciation à l'Independent Commission Against Corruption (ICAC), Keegan Etwaroo avait été convoqué à l'ICAC et il avait alors confirmé que le conseiller d'un ministre avait reçu un pot de vin de Rs 3,5 millions pour faciliter l'octroi du bail de ce terrain.