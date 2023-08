Ile Maurice: JIOI 2023 l kick-boxing - Nos kickboxers prêts pour leur grande première

Le kick-boxing sera pour la première fois au programme des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. L'équipe des 14 sélectionnés sera sous le leadership du quadruple champion du monde Fabrice Bauluck et de la vice-championne du monde Annaëlle Coret. L'objectif des tireurs sera de gagner le maximum de médailles d'or.

«Tous les tireurs sont motivés. Ils sont tous contents d'être dans les Jeux. D'ailleurs, on remercie les dirigeants malgaches et mahorais qui ont insisté pour que notre discipline soit inclue aux Jeux», affirme le directeur technique national, Judex Jeannot. Ce dernier explique que la sélection est composée de tireurs de plusieurs niveaux. Les tireurs élites sont les deux capitaines ainsi que Ryley Jude, Warren Robertson et Cédrick Dinally. «Ils sont habitués à côtoyer le niveau mondial mais Maurice compte des kickboxeurs de qualité qui peuvent bien faire au niveau régional et continental», poursuit le technicien.

Ces kickboxeurs sont les champions d'Afrique Jean-Michel (63,5 kg) et Donovan (-75 kg) Lisette. Les autres médaillés des Championnats d'Afrique 2022 tenteront également de briller à ces Jeux. «D'autres qui ont été moins performants lors des Championnats d'Afrique voient ces Jeux comme une opportunité de se rattraper», explique Judex Jeannot en faisant référence à Alexander Spéville. Ce dernier a été sélectionné chez les -71 kg. «Il montre beaucoup d'envie. Le groupe est dans le même état d'esprit.

%

Ce qui fait que nous sommes confiants», assure Judex Jeannot. Le DTN regrette néanmoins le temps d'arrêt d'un mois de la préparation quand la discipline a été retirée du programme des JIOI et réintégrée le 25 juin. «Outre les tireurs élites, les autres avaient ralenti car ils n'avaient plus d'objectifs», explique-t-il. Mais depuis la reprise, la motivation est revenue. «On a cette culture de la gagne. Donc, ils se sont vite remis en condition», dit-il.

Le technicien prévoit un tournoi de qualité. «Nous avons vu les Malgaches à l'oeuvre en juin dernier lors du gala international organisé chez nous. Ils ont beaucoup progressé. Il paraît qu'ils rêvent de décrocher neuf médailles d'or», observe Judex Jeannot. Le DTN assure que ses poulains ne leur laisseront pas le champ libre. «Il faudra être solide pour battre les Mauriciens», lance-t-il.

Judex Jeannot est aussi rassuré par la présence de plusieurs délégués de la World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) à Madagascar. «C'est important pour le déroulement de ce premier tournoi.» Le DTN fait ressortir que ses 14 sélectionnés résident et s'entraînent à Maurice. «On n'est pas parti chercher des expatriés pour gonfler les chances de médailles», souligne-t-il. L'équipe mauricienne de kick-boxing quitte Maurice le mercredi 23. La compétition doit commencer le 30 août au gymnase Mahamasina à Madagascar.

La sélection

Dames

-48 kg : Nellia Marjolin

-52 kg : Stannia Rathbone

-56 kg : Annaëlle Coret

-60 kg : Megane Prosper

-65 kg : Rachelle Lallchand

Messieurs

-51 kg : Cédrick Dinally

-54 kg : Warren Robertson

-57 kg : Fabrice Bauluck

-60 kg : Ryley Jude

-63,5 kg : Jean-Michel Lisette

-67 kg : Emmanuel Dalon

-71 kg : Alexander Spéville

-75 kg : Donovan Lisette

-81 kg : Jérémie Rabais

La parole aux capitaines

Fabrice Bauluck: «A une semaine du départ, on fait les ajustements. On surveille surtout nos poids. Il faut que chaque tireur soit dans leurs catégories respectives avant le grand départ. L'équipe sait qu'à Madagascar, ce ne sera pas une partie de plaisir mais le groupe est serein. Les Malgaches, Réunionnais et Mahorais ne sont pas à sous-estimer. Il y a 14 médailles d'or en jeu et on va tout faire pour ramener le maximum chez nous. Le mot d'ordre au sein de notre équipe est d'être soudé. On va boxer les uns pour les autres. On croit en nos chances.»

Annaëlle Coret: «Personnellement, c'est une première. Je ne me suis jamais déplacée au sein d'une aussi grosse délégation. C'est aussi le cas pour plusieurs tireurs. Pour nous, c'est une expérience qu'on est content de vivre. La sélection de kick-boxing veut contribuer au succès de Maurice à cette compétition indianocéanique. Au sein du groupe, on a des tireurs de différents niveaux mais nous par- tageons le même objectif qui est celui de gagner. On a hâte de monter sur le ring.»