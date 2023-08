Sénégal: Le directeur de la cinématographie salue la mémoire de Mentor Ba, décédé jeudi, à Dakar

Dakar — Le directeur de la cinématographie, Germain Coly, a salué la mémoire de l'acteur sénégalais Mentor Ba, décédé jeudi, à Dakar, en soulignant que le défunt avait "marqué le monde du cinéma sénégalais et international".

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de monsieur Mentor Ba. Acteur hors pair, monsieur Ba a marqué le monde du cinéma sénégalais et international", a-t-il écrit dans un post publié sur sa page Facebook.

Selon Germain Coly, les performances de l'acteur de la série "Golden" et de plusieurs films, dont "Saloum" de Jean-Luc Huberlot et "Xalé, les blessures de l'enfance" de Moussa Sène Absa, "témoignent à suffisance de son talent inné", au point d'être distingué "Face of the Year made in Sénégal" (Visage de l'année made in Sénégal) en 2013.

"Sa riche contribution au développement du cinéma africain aura marqué tous les amoureux du septième art", a ajouté le directeur de la cinématographie, avant de présenter les plus "sincères condoléances" du ministère de la Culture et du Patrimoine historique à la famille de Mentor Ba, "à ses proches et à toute la communauté cinématographique, en cette douloureuse circonstance".