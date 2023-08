Angola: Le Président angolais parie sur le capital humain de la SADC

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a considéré jeudi, à Luanda, l'engagement envers le capital humain comme l'un des principaux piliers du développement économique et social de la SADC.

Dans son discours d'acceptation pour la présidence tournante de la SADC, João Lourenço a déclaré que le principal défi sera centré sur la formation technico-professionnelle des jeunes, en vue d'acquérir des compétences facilitant l'accès à l'emploi, dans le but de relever les défis de la 4e révolution industrielle et de la numérisation des économies de la région.

Selon João Lourenço, il est nécessaire d'investir dans la diversification des sources de financement pour la réalisation de projets et de programmes au niveau des États membres et au niveau régional, en vue de réduire le niveau de dépendance vis-à-vis de la solidarité toujours utile et remarquable des partenaires de la coopération internationale.

"Nous accorderons une attention particulière à la nécessité d'opérationnaliser le Fonds de développement régional (FDR) et d'autres mécanismes pour attirer les investissements existants", a-t-il déclaré.

João Lourenço a appelé les États membres à accélérer l'approbation et la ratification de l'Accord sur l'opérationnalisation du Fonds de développement régional de la SADC, un outil clé pour mobiliser les ressources financières essentielles à la poursuite de l'ambitieux programme d'industrialisation régionale et, par conséquent, à la réalisation des le programme d'intégration régionale de la SADC.

En plus d'investir dans le capital humain, a-t-il dit, pour l'industrialisation de nos pays et, par conséquent, de la région de l'Afrique australe, il est nécessaire d'investir dans l'électrification, l'augmentation de la production et du partage d'énergie à travers l'interconnexion des réseaux de transport.

"Mais nous avons aussi besoin d'étendre et d'interconnecter nos réseaux routiers et ferroviaires, de garantir de plus grandes liaisons maritimes et aériennes entre nos pays, d'avoir une plus grande fluidité des échanges commerciaux et de la circulation des personnes et des marchandises, d'avoir une véritable intégration régionale", a souligné l'homme d'État angolais.

L'Angola, a-t-il ajouté, déploie de grands efforts dans la récupération et la construction d'infrastructures telles que le corridor de Lobito, qui faciliteront l'interconnexion et la circulation des personnes et des marchandises entre l'océan Atlantique et l'océan Indien, ainsi que le placement des produits pour l'exportation sur les marchés internationaux à des conditions plus avantageuses.

João Lourenço a fait savoir que de sérieux investissements sont en cours pour augmenter la production d'énergie à partir de sources non polluantes et dans les réseaux de transmission.

"Dans le domaine des télécommunications, l'Angola a investi dans un câble à fibre optique qui nous relie déjà à la République démocratique du Congo et à la Zambie, avec la perspective d'une extension sur toute la région de la SADC et aux États d'Afrique de l'Est", a-t-il admis.

Le satellite de communication angolais (ANGOSAT II), a-t-il souligné, est capable de fournir des services aux pays de notre région. Le chef de l'Etat angolais a également parlé de la construction de la raffinerie de pétrole de Lobito, qui ouvre la perspective d'un plus grand approvisionnement en produits raffinés dans la région, à travers un oléoduc qui la reliera à la République voisine de Zambie.