Cote d'Ivoire: Régionales et municipales dans le Lôh-Djiboua - Léopoldine Coffie annonce des décisions contre les candidats indépendants issus du PDCI-RDA

Léopoldine Coffie a annoncé que le PDCI prendra des décisions contre les candidats indépendants issus de ses rangs dans les semaines à venir.

La cérémonie de présentation des candidats du Pdci-Rda aux élections municipales de Divo, de Guitry et d'Hiré dont les têtes de liste sont respectivement Me Zehouri Bertin, Innocent Kouamé et Innocent Kouakou a eu lieu le mardi 15 août 2023 au stade municipal de Divo.

Les candidats ont été présentés par la vice-présidente du PDCI-RDA et coordonnateur général du Comité politique en charge des 7 régions des zones du Centre et du Sud-Ouest.

Selon elle, les candidats présentés sont ceux sur lesquels le président Henri Konan Bédié a choisi avant son décès .

« Nous sommes venus vous présenter vos enfants ceux sur lesquels le président Henri Konan Bédié a déposé son onction avant de partir.

Nous devons gagner pour honorer sa mémoire » , a-t-elle dit.

Elle a invité les autres cadres et militants du parti sur d'autres listes à revenir à la raison pour apporter leur soutien aux candidats choisis par le président du parti, car des mesures disciplinaires vont incessamment être prises contre les récalcitrants.

« Les semaines qui arrivent, des décisions contre ceux qui sont sur les listes indépendantes vont être prises. Il est donc temps pour les uns et les autres de revoir leur position », a-t-elle prévenu.

Léopoldine Coffie avait à ses côtés les membres de la direction du parti composés de l'ex ministre Rémi Allah Kouadio, coordinateur général du Comité politique , représentant le Président par intérim du PDCI-RDA, du directeur de cabinet du président du parti Ehouman Bernard et du maire de la commune de Cocody , Jean Marc Yacé.

Rémi Allah Kouadio, coordinateur du Comité politique a invité les militants et sympathisants à soutenir les candidats présentés par le parti, afin d'assurer leur victoire.

« Le voeu le plus cher du président Henri Konan Bédié est que le PDCI soit encore plus fort après lui. Il faut que le PDCI gagne à Divo, à Hiré, à Guitry, à Lakota, dans le Lôh-Djiboua.

Le président Bédié et Ouassenan Koné sont là-bas et ils nous regardent pour que nous puissions gagner aux élections du 2 septembre prochain », a-t-il déclaré.

Me Zehouri Bertin :« Le PDCI n'est pas mort et ne le sera pas bien au contraire le 2 septembre 2023 »

Maître Zehouri Arnaud Bertin au nom des candidats du PDCI a rassuré sur leur capacité à remporter les élections municipales et régionales dans le Lôh-Djiboua pour honorer la mémoire du président Henri Konan Bédié

« Nous sommes des candidats chanceux, car nous sommes des candidats oints du saut de l'authenticité du PDCI-RDA.

Le PDCI-Rda n'est pas mort et ne le sera pas bien au contraire le 2 septembre 2023, nous allons renouveler le mandat du parti. Nous allons reprendre la mairie et la redonner au PDCI-RDA », a-t-il rassuré, promettant d'apporter des solutions concrètes pour améliorer la vie des citoyens locaux et catalyser le développement de la région.

